„Corona-Management beeinträchtigt Devisenkurse“

In der Krise wird oftmals offenbar, wo Stärken liegen, aber auch wo sich Schwächen auftun. Das lässt sich in Covid-Zeiten sogar an Euro, US-Dollar und Co ablesen. Warum dem so sein könnte, erklärt

New York, 01. Juli 2020 – Das Währungspaar Euro/US-Dollar (EUR/USD) ist eines der beliebtesten bei Devisen-Anlegern weltweit. Doch in den vergangenen Wochen hat sich vor dem Hintergrund der Corona-Krise auch ein Vergleich des Euro mit anderen Währungen gelohnt. Auffallend ist dabei, dass die Währungen von Ländern, die sich bei der Bekämpfung des Virus wesentlich schwerer getan haben als der vermeintlich „alte Kontinent“ Europa, unter Druck geraten sind, im Falle von Brasiliens Real sogar massiv. Das Britische Pfund und der US-Dollar präsentierten sich nicht ganz so schwach, aber grundsätzlich liegt der Verdacht nahe, dass den Führungen dieser Länder ihr mitunter krudes Krisenmanagement als Schwäche ausgelegt wird: Ein US-Präsident, der erst die Gefahr herunterspielt und später die WHO angreift, ein brasilianischer Regierungschef, der das Virus als „Grippe“ verharmlost, und ein britischer Premier, der als Beweis seiner Post-Corona-Fitness Liegestützen macht – all das stärkt nicht das Vertrauen in die jeweilige Landeswährung. Im Gegenteil, wie ein Vergleichschart der Devisenpaare beweist.

Die weitere Entwicklung der Corona-Fallzahlen dürften Devisenanleger daher noch länger im Blick haben. Außer Acht lassen sollten sie andere Aspekte dennoch nicht: Gerade in Brasilien könnte sich der weltweite Nachfragerückgang bei Rohstoffen weiter negativ bemerkbar machen, und in Großbritannien ist es vor allem der Brexit, der für Unsicherheit sorgen dürfte. Dass beim US-Dollar in den kommenden Monaten nicht nur die Pandemie eine Rolle spielen wird, ist allein vor dem Hintergrund der im Herbst anstehenden Präsidentschaftswahlen in den USA naheliegend – ein gewisses Maß an Volatilität ist damit beim „Greenback“ quasi vorprogrammiert.



Robert Zach ist Marktanalyst bei Investing.com

