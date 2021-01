Corona-Krise hat Anleger fest im Griff

1. TUI (WKN TUAG10)

Auch zum Wochenstart finden sich die TUI-Bezugsrechte unter den meistgehandelten Wertpapieren auf dem Stuttgarter Börsenparkett wieder. Die Papiere, die nur noch bis Freitag handelbar sind, gewinnen um gut 5%. Auch die TUI-Aktie kann um knapp 3% zulegen. Weitere Informationen zu den TUI-Bezugsrechten finden Sie in unserem Video auf YouTube.



2. Plug Power (WKN: A1JA81)

Als Umsatzspitzenreiter ebenfalls rege gehandelt unter Stuttgarter Anlegern sind die Papiere des Wasserstoff-Konzerns Plug Power. Die Aktie des amerikanischen Unternehmens verliert am Vormittag über 5%. Angesichts eines fulminanten Kursverlaufs in den letzten Monaten und Wochen scheinen Anleger heute Gewinne mitzunehmen.



3. Siemens (WKN: 723610)

Gute Nachrichten für Siemens: Der Industrie-Konzern aus München konnte unlängst einen großen Auftrag zum Bau einer Schnellzug-Strecke in Ägypten für sich gewinnen. Bei dem 7 Milliarden Dollar umfassenden Auftrag konnte sich Siemens unter anderem gegen den französischen Konkurrenten Alstom durchsetzen. Der Aktie hilft diese Nachricht jedoch nicht; sie notiert zum Mittag 0,7% im Minus.