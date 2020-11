Die Corona-Krise erreicht zweiten Höhepunkt: Lieferdienste werden wieder vermehrt gesucht

Zugriffszahlen auf werkenntdenBESTEN spiegeln Verbraucherverhalten auch während der 2. Welle wider

Essen, 19.11.2020 – Die zweite Corona-Krankheitswelle im Herbst zeigt ihre Wirkung auch im Suchverhalten der Verbraucher. Die Zugriffszahlen auf Online-Portale verändern und vergangene Trends verschieben sich. Auf werkenntdenBESTEN.de, Deutschlands größtem Bewertungsportal mit über 100 Millionen Bewertungen aus 52 Portalen, lassen sich die Veränderungen im Suchverhalten der Nutzer deutlich erkennen.

Im Vergleich zur ersten Oktoberhälfte zeigen sich deutliche Veränderungen von Suchvorgängen auf werkenntdenBESTEN.de in der zweiten Monatshälfte. Durch den wiederholten Anstieg der Corona-Infektionen suchen Verbraucher über alle Branchen hinweg weniger online. Vor dem Hintergrund des Maßnahmen-Katalogs der Bundesregierung zur Eindämmung der Pandemie kann beobachtet werden, dass Seitenaufrufe zur Gastronomie-Branche deutlich zurückgehen: über jeweils 30 Prozent Rückgang verzeichnen zum Beispiel Cafés oder auch italienische Restaurants. Zeitgleich werden Lieferservices und Eisdielen mehr gesucht: Verbraucher müssen wieder zuhause essen und suchen während der letzten Spätsommer-Sonnenstrahlen noch eine Eisdiele in der Nähe für ein Eis to-go.

Seit dem Sommer sind viele Speisekarten von Gastronomiebetrieben auf werkenntdenBESTEN zu finden – dank der Kooperation mit speisekarte.de (https://tinyurl.com/y6yoq6vq). Für Verbraucher bedeutet das auch bessere Informationen zum gesuchten Lieferservice, was einen zusätzlichen Effekt auf das Suchverhalten bedeuten kann.

Veränderungen im Suchverhalten lassen sich auch in den Bereichen Automobil und Haus erkennen. Verbraucher suchen vermehrt nach verschiedenen Automarken sowie Dienstleistungen, wie z.B. Autowaschanlagen. Es scheint, dass Verbraucher wieder mehr Zeit haben, sich um ihre Habseligkeiten zu kümmern. Ähnlich sieht der Trend im Bereich rund um´s Haus aus. Aufgrund von Home-Office-Regelungen mit Arbeitgebern sehen die Menschen im Haus oder in der Wohnung – wie auch schon im Frühjahr – Bedarf, zu renovieren oder auszumisten: Suchanfragen nach Baumärkten und Entrümpelungen nehmen zu. Außerdem suchen Verbraucher häufiger nach Architekten, Elektrikern und Bauunternehmen.

Ein weiterer Positiv-Trend ist bei der Suche nach Anwälten zu erkennen. Hier sind es unter anderem die Anwälte spezialisiert auf Miet- und Arbeitsrecht, die zunehmend gesucht werden. Verbraucher haben offenbar Fragen zu ihren Miet- und Arbeitsverträgen und wollen sich in diesen unsicheren Zeiten rückversichern und professionell beraten lassen.

Eine Übersicht der Veränderungen im Suchverhalten der Verbraucher im Monat Oktober:

Branche

Prozentuale Veränderung

Café

+34%

Eisdiele

+32%

Autowaschanlagen

+170%

Baumärkte

+3%

Entrümpelungen

+5%

Architekten

+25%

Elektriker

+20%

Bauunternehmen

+162%

Anwälte-Mietrecht

+6%

Anwälte-Arbeitsrecht

+16%



Prozentuale Veränderung im Vergleichszeitraum 04.10.-17.10. zum 18.10.-31.10.2020

Anhang:

Bildinfos: werkenntdenBESTEN-Suchverhalten-1258x838.jpg

Bildunterschrift: Suchverhalten während der 2. Corona-Welle auf www.werkenntdenBESTEN.de / Quelle: werkenntdenBESTEN; Stand der Daten: 31.10.2020 / Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: werkenntdenBESTEN.de

Tabelle: werkenntdenBESTEN-Suchverhalten-Branchen.xlsx

Beschriftung: 2. Corona-Welle: Veränderungen im Suchverhalten der Verbraucher in Deutschland auf www.werkenntdenBESTEN.de / Quelle: werkenntdenBESTEN; Stand der Daten: 31.10.2020 / Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: werkenntdenBESTEN.de



Über 11880 Solutions AG

Die 11880 Solutions AG bietet mit ihrer Telefonauskunft unter der Nummer 11880* persönliche Unterstützung und mit ihrem Online-Branchenbuch 11880.com und der gleichnamigen App gezielte Informationen zu Anbietern in Deutschland. Über branchenspezifische Fachportale bringt 11880.com Verbraucher und Anbieter schnell und effizient zusammen. Kleine und mittelständische Unternehmen nutzen die 11880.com und die dazu gehörigen Fachportale zur Vermarktung ihres Angebots, um Kunden ohne Streuverluste zu erreichen. Von einem Eintragsservice in den größten Suchmaschinen über professionelle Homepages bis hin zu Suchmaschinenwerbung und -optimierung bietet das 11880.com-Portfolio eine Vielzahl von Produkten. Ergänzt wird das Online-Angebot um einen Sekretariatsservice, der insbesondere von Kleinunternehmen ohne Back Office genutzt wird. Mit dem Bewertungsportal werkenntdenBESTEN.de bietet die 11880 Solutions AG Unternehmern eine einzigartige Möglichkeit des effektiven Managements von Online-Bewertungen. Sowohl die Telefonauskunft 11880* als auch die digitale Tochtergesellschaft 11880 Internet Services AG gehören zur börsennotierten Muttergesellschaft 11880 Solutions AG, deren Aktie im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert ist. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Essen beschäftigt rund 600 Mitarbeiter an insgesamt drei Standorten in Essen, Neubrandenburg und Rostock.

____________________________________________________________________________



Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.