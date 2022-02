Die Corona-Krise: Das Aus für mittelständische Unternehmen?

Die Covid-19-Pandemie ist in ihren Auswirkungen auf die Finanzen von vielen mittelständischen Unternehmen sehr hart und hat teilweise verheerend zugeschlagen. Die Unternehmen im Mittelstand erlebten plötzliche Umsatzeinbrüche, auf die sie mit der Senkung von Kosten und der Aufnahme von Krediten reagieren mussten, um bestehende Verbindlichkeiten weiter bedienen zu können. Gerade in solchen Situationen kann der Experte Thomas Nehls entscheidend weiterhelfen. Denn bevor ein Betrieb geschlossen werden muss und wertvolle Fachkräfte auf der Straße stehen, gibt es einige Möglichkeiten, um dies zu verhindern. Thomas Nehls erklärt im folgenden Gastbeitrag, wie er diese Betriebe aus vermeintlich aussichtslosen Situationen befreien kann und sie durch sein Wirken zu einer echten Perspektive finden können.

Thomas Nehls führte nach seiner klassischen Kaufmannsausbildung mehr als ein Jahrzehnt als verantwortlicher Geschäftsleiter bundesweit verschiedene Häuser großer deutscher Handelskonzerne. In dieser Zeit entwickelte Herr Nehls seine ausgeprägten unternehmerischen Fähigkeiten und trug neben der Ergebnis- auch die Personalverantwortung für bis zu 250 Mitarbeiter. Mit Anfang 40 stellte er die beruflichen Weichen mit seinem eigenen Handelsunternehmen auf Neuanfang, wobei gleichzeitig der erste Kontakt zur M&A Branche entstanden ist. Hier fand Herr Nehls seine Berufung und ist nun schon seit 15 Jahren Experte in der Vermittlung mittelständischer Unternehmen. Mit seinem Team von 25 Mitarbeitern begleitet Herr Nehls als Head of M&A der Mercato Gruppe seine Mandanten bei der vertraulichen Veräußerung ihres Betriebs und hat damit zahlreichen Unternehmern den Weg in den Ruhestand ermöglicht, sowie den Bestand von Arbeitsplätzen gesichert. Parallel ebnete er Existenzgründern den Weg in die Selbständigkeit durch den Erwerb eines Unternehmens.

Corona und die Folgen auf mittelständische Unternehmen

Die Politik ist schnell dabei, wenn es um Parolen geht, die den deutschen Mittelstand hervorheben und in seiner Bedeutung für die Gesellschaft benennen. Sie wird nie müde, zu betonen, wie wertvoll diese Gesellschaftsschicht ist und welche Verdienste sie Tag für Tag für das Land leistet. Allerdings wird es leider immer sehr schnell stumm, wenn es dann um konkrete Hilfe geht. Da das auch in der Corona-Krise geschehen ist, fühlen sich viele Mittelständler alleine gelassen und sind politisch schwer enttäuscht. Während Großkonzerne Milliardenhilfe durch den Steuerzahler genehmigt bekamen, wurden die Mittelständler durch die eingeführten Maßnahmen hart getroffen, ohne dabei eine ausreichende Hilfe zu erhalten. Viele sehen sich daher zur Zeit am Rande des Abgrunds und wissen nicht mehr wirklich weiter. Entlassungen und Schließungen scheinen der einzige Ausweg zu sein.

Exit-Strategie und Teilverkäufe

Allerdings muss dem nicht so sein - es gibt durchaus andere Lösungsansätze. Wenn nun ein mittelständischer Betrieb kurz vor der Schließung ist, muss das noch lange nicht das Ende der Fahnenstange bedeuten. Exit-Strategien sind dann ein Weg und können dabei helfen, Schaden und menschliches Leid abzuwenden. Unternehmensverkäufe an aktive oder auch stille Gesellschafter sind als Möglichkeit der Erhaltung eines mittelständischen Unternehmens bisher nicht wirklich populär oder gängige Praxis, können aber sehr effizient sein. Ein solcher Verkauf von eigenen Kapazitäten und Anteilen und kann der Beginn einer gezielten Exit-Strategie sein. So wird die mittelfristige Nachfolge vorbereitet und sichergestellt, dass das Unternehmens durch die Zuführung von neuem Kapital und neuen Absatzmärkten durch den neuen Erwerber weiter fortbestehen kann. Auch wenn es einem Unternehmer zunächst weh tun mag, dass sein jahrelang gepflegter Betrieb verkauft wird, so ist diese Möglichkeit doch immer noch besser und wirtschaftlicher als ein Ende mit Schrecken. Das Hinzuziehen eines Transaktionsberaters wie Thomas Nehls schafft zusätzliche Sicherheit durch Expertise und fachkundiges Wissen um die speziellen Gegebenheiten eines Unternehmensverkaufs. Durch den Einstieg eines Partners entsteht ein Wissenstransfer, welcher das Unternehmen weiterentwickeln kann und Synergie-Effekte für die beteiligten Unternehmen mitbringen wird - zwei Fliegen sind mit einer Klappe geschlagen.

Win-Win-Situation für alle Beteiligten?

Oftmals gelingt es bei diesem Verfahren, das zu veräußernde Unternehmen unter dem Dach einer größeren Gruppe mit den entsprechenden Vorteilen und Sicherheiten zu positionieren. Das bedeutet im realen Tagesgeschäft, dass ein solcher Fortbestand des Unternehmens auch immer den Erhalt der bestehenden Arbeitsplätzen bringen kann. Die Immobilienbranche hat ebenfalls die Möglichkeiten eines Teilverkaufs für sich entdeckt und liefert damit ein positives Beispiel für die Effekte, die solche Aktivitäten mit sich bringen. Es finden sich also verschiedene Möglichkeiten, die dafür sorgen, dass der Betrieb nicht sinnlos insolvent geht und die Menschen am Ende ihren Arbeitsplatz verlieren. Ein verantwortungsvoller mittelständischer Unternehmer sollte sich also unbedingt mit dem Thema des Teilverkaufs befassen, wenn er dem Niedergang seiner Firma ins Auge schauen muss und der Verantwortung für seine Belegschaft gerecht werden will. Dieses Vorgehen ermöglicht nämlich wirklich, dass am Ende sowohl der Unternehmer, als auch die Arbeitskräfte und auch der neue Miteigentümer als Gewinner dastehen und finanziell abgesichert sind und sich für das Unternehmen positive Aussichten entwickeln.



Ein Fazit

Mit diesen Gedanken von Thomas Nehls gelingt es, in dieser schweren Zeit eine gute und humane Entscheidung für sein Unternehmen zu treffen. Jede Krise birgt auch Chancen - diese sollten dann auch entsprechend und wie beschrieben genutzt werden!

Zum Autor:



Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.