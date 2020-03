Corona-Impfstoff: Hoffnungsträger BioNTech?

Die Suche nach einem Impfstoff gegen das Coronavirus sorgt bei Pharma-Werten für einige Bewegung – am Dienstag insbesondere bei BioNTech. Bis zum Mittag stieg die Aktie des Mainzer Konzerns um mehr als 27 Prozent auf 56 Euro. Im Tagesverlauf war BioNTech sogar bis auf 68,30 Euro gestiegen. Kurstreiber ist hier die Meldung, dass BioNTech bis zu 120 Millionen Euro vom chinesischen Arzneimittelhersteller Fosun Pharma erhält, um die Entwicklung eines Impfstoffs voranzutreiben. Auch mit dem bestehenden Partner Pfizer, dem US-Pharma-Riesen, befinden sich die Mainzer in Gesprächen über eine weitere Zusammenarbeit. EUWAX



