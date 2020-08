Corona-Impfstoff-Hoffnung CureVac geht heute an die Börse

Die Corona-Impfstoff-Hoffnung geht heute Nachmitag an die Börse. Der IPO-Preis wurde auf 16 Dollar festgelegt. Ab der Eröffnung des amerikanischen Marktes um 15:30 Uhr hiesige Zeit ist die Aktie auch bei uns handelbar. CureVac setzt auf die hoffnungsträchtige Technologie der mRNA („Messenger-Ribonukleinsäure“) bei der Entwicklung eines Impfstoffes gegen Covid-19. Auch die USA haben bereits versucht sich exklusive Rechte auf den Impfstoff zu sichern, sind jedoch an dem Hauptanteilseigner von CureVac, Dietmar Hopp, gescheitert.



Mittlerweile ist auch die Bundesrepublik Deutschland über die KfW mit rund 300 Millionen Euro an dem Biotechunternehmen beteiligt – das entspricht einem Anteil von circa 23%. Als Großaktionär setzt Dietmar Hopp ein wichtiges Signal für die Zukunft CureVacs: Er will zum Börsengang noch einmal 100 Millionen Euro in die Aktien des Unternehmens investieren. Er kauft zum gleichen Preis wie jeder andere Investor.

