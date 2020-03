Corona-Hilfsmaßnahmen für Unternehmen

Die Ausbreitung des Corona-Virus bringt das öffentliche Leben in Deutschland weitestgehend zum Stillstand. Insbesondere kleine und mittlere Unternehmen sind von der derzeitigen Lage stark betroffen. In den vergangenen Tagen erreichten Christian Sauter und Frank Schäffler zahlreiche Anfragen von Unternehmern zu den aufgelegten Hilfsmaßnahmen der Bundesregierung. Der Fraktionskollege Otto Fricke, Mitglied im Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages, hat dazu dankenswerterweise eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen erarbeitet, auf die wir gerne hinweisen möchten: https://www.otto-fricke.de/meldung/corona-krise-fragen-und-antworten-f%C3%BCr-unternehmen . Dort finden Sie Hinweise zu den Hilfs- und Unterstützungsleistungen.Zahlreiche Fragen gibt es auch zu den Shutdown-Maßnahmen in Nordrhein-Westfalen. Die Landesregierung informiert darüber auf einer extra eingerichteten Website: https://www.land.nrw/corona . Hier finden Sie tagesaktuelle Hinweise für betroffene Branchen sowie Kontaktdaten von Ansprechpartnern für die vom Land NRW aufgebrachten Liquiditätshilfen.