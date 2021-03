Der Corona-Bundeshaushalt braucht eine Ausgaben-Bremse!

Die Corona-Krise markiert eine tiefe Zäsur im Staatshaushalt – Bund, Länder, Kommunen und Sozialversicherungen schreiben dunkelrote Zahlen. Diese Misere stellt die Politik vor langfristige Herausforderungen: Die öffentlichen Finanzen müssen konsolidiert werden – vor allem der Bundeshaushalt! Nach einem Rekord bei der Netto-Neuverschuldung des Bundes in Höhe von bislang 130,5 Milliarden Euro Ende 2020 zieht der Bund der Steuerzahler (BdSt) eine kritische Bilanz zur Finanz- und Haushaltspolitik im laufenden Superwahljahr. „Die großen Haushaltsdefizite müssen durch Ausgaben-Kürzungen und Prioritäten zurückgeführt werden. Die gewaltigen Lücken im Bundesetat sind nämlich nicht nur den Pandemiekosten geschuldet, sondern auch das Resultat einer verfehlten Haushaltspolitik“, betonte BdSt-Präsident Reiner Holznagel bei der Präsentation der „Aktion Frühjahrsputz 2021“.

Vor allem verweist der Verband auf die Bedeutung der Schuldenbremse – hier hatte der Bund die Not-Option gezogen, um flexibel auf die Krise zu reagieren und sich massiv zu verschulden. „Auch wenn das Grundgesetz keine explizite Grenze für die Höhe der Notlagen-Verschuldung vorgibt, darf dies kein Freibrief für unbeschränktes Schuldenmachen sein“, mahnte Holznagel und kritisierte: „In Wirklichkeit werden Daueraufgaben, die mit laufenden Einnahmen finanziert werden müssen, unerlaubterweise schuldenfinanziert. Das Gleiche trifft auf neue Projekte in Krisenzeiten zu, die keinen direkten Pandemiebezug haben – zum Beispiel erweiterte Maßnahmen beim Klimaschutz oder beim Ausbau der Infrastruktur. Mein Appell lautet: Die Schuldenbremse darf nicht weiter aufgeweicht werden – ihre Glaubwürdigkeit muss verteidigt werden!“

Die geplante Neuverschuldung von 240 Milliarden Euro für 2021 und von 81,5 Milliarden für 2022 ist zu hoch! Deshalb appelliert der Bund der Steuerzahler an die große Koalition, überflüssige und unwirksame Programme zu streichen. Der BdSt fordert, den Bundeshaushalt kräftig abzuspecken und die Ausgaben strukturell um 30 Milliarden Euro zu reduzieren. Diese Forderungen untermauern wir mit unserer Recherche von 30 konkreten Ausgaben – vor allem Förderprogramme und Subventionen – quer durch alle Ressorts, zum Beispiel:

500.000 Euro für eine Navigations-App im Wirtschaftsministerium

3,3 Millionen Euro für bessere Yachten

7 Millionen Euro für den Transrapid in Hamburg

200 Millionen Euro für die Aufmunitionierung der Bundeswehr

400 Millionen Euro für Politik-Beratung

Mit Blick auf diese Beispiele fordern wir einen klugen Mix aus Steuer-Bremse und Sparpolitik. Das A und O ist das Ankurbeln der Wirtschaft durch steuerliche Impulse, weil dies auch der Staatskasse zugutekommt. Diese wirtschaftliche Erholung muss durch eine straffe Haushaltspolitik flankiert werden.

Neue Rekordschulden sind kontraproduktiv: Deshalb sollte der Bund schon 2022 nicht mehr auf erneute Notlagen-Kredite zurückgreifen. Ansonsten wäre dies das dritte Jahr in Folge mit hoher Neuverschuldung, die nach den Regeln der Schuldenbremse in den nächsten Jahren wieder zurückgeführt werden muss. Wer diesen Weg wählt, wird seiner politischen Verantwortung nicht gerecht: Denn wer den gewaltigen Konsolidierungsbedarf im Bundeshaushalt durch frische Schulden überdeckt, erhöht die Belastung künftiger Generationen.

Keine Fortsetzung der hemmungslosen Ausgabenpolitik : Jedes Ministerium muss Prioritäten bei seinen Ausgaben setzen! Wir brauchen eine Rotstift-Politik mit System.

: Jedes Ministerium muss Prioritäten bei seinen Ausgaben setzen! Wir brauchen eine Rotstift-Politik mit System. Keine Steuererhöhung zur Finanzierung der Krisenkosten und keine Extra-Steuern: Die Vorstellung vieler Politiker, dass eine Vermögensabgabe oder ein „Corona-Soli“ die Bundesfinanzen sanieren würde, trügt: Die zusätzlichen Einnahmen würden gar nicht reichen, um bestehende Defizite zu decken und die Tilgungspflichten der Schuldenbremse zu erfüllen. Wer diesen Weg betritt, setzt unweigerlich eine Steuererhöhungsspirale in Gang.

Stattdessen müssen die Rahmenbedingungen für Wirtschafts- und Beschäftigungswachstum verbessert werden: Die Körperschaftsteuer muss ebenso gesenkt werden wie die Einkommensteuer, der Solidaritätszuschlag muss für alle entfallen. Unseren Wohlstand werden wir nicht erhalten oder ausbauen können, wenn die Politik in erster Linie nur umverteilt.

Mit der „Aktion Frühjahrsputz 2021“ liefert der Bund der Steuerzahler eine grundlegende Analyse des Bundeshaushalts vor und in der Corona-Krise und formuliert Lösungen für die Zeit danach. Dafür listen wir auch exemplarische Ausgaben auf, die nicht durch den Steuerzahler finanziert werden sollten. Interessierte erhalten die neue Broschüre unter Tel. 0800 - 883 83 88 (kostenfrei). Medienvertreter wenden sich bitte an presse@steuerzahler.de





Der Bund der Steuerzahler ist ein gemeinnütziger, unabhängiger und parteipolitisch neutraler eingetragener Verein. Unsere Arbeit wird durch Mitgliedsbeiträge unserer freiwilligen Mitglieder und über zahlreiche Spenden aus der Bevölkerung finanziert. Über 200.000 Mitglieder und Spender unterstützen den Bund der Steuerzahler. Der Verband, der 1949 gegründet wurde, ist in 15 eigenständigen Landesverbänden organisiert, die gemeinsam den Bund der Steuerzahler Deutschland tragen.

____________________________________________________________________________



