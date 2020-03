In der Finanzkrise und der europäischen Staatsschuldenkrise 2011 waren Euro-Bonds ein viel diskutiertes Thema. Die bonitätsmäßig schwächeren Länder sollten durch geringere Kreditzinsen von der guten Bonität der soliden Staatsschuldner profitieren. Die Idee der Euro-Bonds wurde letztlich nicht umgesetzt, da einige Staaten die Haushaltsdisziplin der schwächeren Länder als gefährdet ansahen. Nun taucht anstatt Euro-Bonds der Name Corona-Bonds auf.

Die Staats- und Regierungschef beraten am Donnerstag unter anderem über die gemeinsame Aufnahme von Schulden in Form von Corona-Bonds. Die besonders betroffenen Länder Frankreich, Italien, Spanien und weitere sechs Länder unterstützen dieses Vorhaben. Auch EU-Kommissionschefin von der Leyen schlägt die Ausgabe der Corona-Bonds vor. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat sich deutlich gegen eine Einführung von Corona-Bonds ausgesprochen. Einige Top-Ökonomen haben in einem Statement die Einführung von Corona-Bonds befürwortet.

Inzwischen ist auch der Renditespread zwischen deutschen Anleihen im Vergleich zu italienischen und spanischen Anleihen deutlich geringer geworden: Zehnjährige deutsche Anleihen haben eine negative Rendite von -0,30 Prozent, während italienische Anleihen bei 1,44 Prozent und spanische Anleihen bei 0,70 Prozent liegen. Noch vor kurzem stieg die Rendite der zehnjährigen italienischen Papiere auf über 3 Prozent.