Cormark glaubt an das Potenzial von Excellons Silver City Projekt in Sachsen

Die Cormark-Analysten Richard Gray und Brandon Smith bewerten das Silver City Projekt von Excellon Resources (TSX:EXN, NYSE:EXN; FRA:E4X2) in Sachsen pauschal mit einem Wert von 45 Mio. CAD. „Wäre Silver City ein eigenständiges Unternehmen, wären wir zuversichtlich, dass der Marktwert mindestens $45,0 Mio. betragen würde“, heißt es in ihrem Bericht, der am vergangenen Freitag (19. November 2021) im Anschluss an eine Ortsbesichtigung am vorangegangenen Wochenende veröffentlicht worden ist.



Cormark begründet seine Bewertung mit dem First Mover Vorteil von Excellon in Deutschland. Excellon sei ein Vorreiter bei der Silberexploration in Sachsen und verfüge über eine einzigartige Bodenposition, die historische hochgradige Silberminen in einem epithermalen Silbergürtel abdecke und in der es noch nie eine moderne Exploration von Edelmetallen gegeben habe, schreiben die Analysten. Die bisherigen Bohrungen haben eine hochgradige Silbermineralisierung über 12 Kilometer Streichen innerhalb des 36 Kilometer langen Korridors auf dem Projekt bestätigt, was das beeindruckende Ausmaß dieses epithermalen Silbersystems zeige. Obwohl das Projekt noch keine Ressourcen aufweise, halte man daher die Bewertung von 45 Mio. CAD angesichts des Explorationspotenzials für angemessen.



Silver City verfügt über eine reiche Bergbaugeschichte. Die Explorationslizenzen, die Excellon besitzt, und das umliegende Gebiet haben eine lange und reiche Geschichte des Silberbergbaus. Die Bergbaugeschichte der Region geht bis auf das Jahr 1185 zurück. Der Bergbau wurde bis ins 19. Jahrhundert fortgesetzt und eingestellt, als Deutschland den Silberstandard aufgab. In den 1880er Jahren wurde der Silberbergbau sporadisch fortgesetzt. Die dokumentierte Produktion seit Mitte des 15. Jahrhunderts beläuft sich auf 180 Mio. Unzen Silber (ohne Gold und unedle Metalle).



Die Ergebnisse des 12.000 Meter langen Silver City-Bohrprogramms stehen noch aus. Derzeit sind zwei Bohrgeräte im Rahmen der diesjährigen Bohrungen im Einsatz. Die Bohrungen haben im Juni begonnen und konzentrieren sich auf vier vorrangige Ziele: Grauer Wolf, Reichenbach, Bräunsdorf und Peter Vein.



In Summe hält Cormark seine Kaufempfehlung für Excellon aufrecht und sieht als Kursziel einen Kurs von 4,15 CAD. Aktuell notiert Excellon bei 1,70 CAD.



