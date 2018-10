Copper Mountain - robuste Wirtschaftlichkeit von Projekt New Ingerbelle bestätigt

Das zukünftige Depot ‚New Ingerbelle’, welches nahe der produzierenden ‚Copper Mountain’-Mine liegt, dem Flaggschiff-Projekt von Copper Mountain Mining Corp. (ISIN: CA21750U1012 / TSX: CMMC), wurde in den vergangenen zwei Jahren intensiv durch Borprogramme untersucht. Aus den gewonnen Daten konnte sowohl eine neue Ressource erstellt, wie auch etliche Teile von der vermuteten (‚inferred’) in die gemessene und angezeigte Kategorie (‚measured and indicated’) übergeführt werden.

Ein Meilenstein eines Unternehmens ist erreicht, wenn die erarbeitete Ressource erstmals auf Wirtschaftlichkeit bei einer möglichen Produktion untersucht wurde, und sich ein positives Gesamtbild ergibt.

Diesen Meilenstein hat Copper Mountain - https://www.commodity-tv.net/c/search_adv/?v=298551 - nun mit einer vorläufigen Wirtschaftlichkeitsstudie (‚PEA’) erreicht, und somit erstmals das tatsächlich mögliche Potential vom Projekt ‚New Ingerbelle’ aufgezeigt.

Demnach kann von ‚New Ingerbelle’ eine Produktionsmenge von insgesamt 768 Mio. Pfund Kupfer und 550.300 Unzen Gold während der 12-jährigen Minenlaufzeit erwartet werden. Vorteilhaft ist, dass alles abgebaute Material in der benachbarten Mühle verarbeitet werden kann.

Quelle: Copper Mountain Mining

Die Wertschöpfung mit einem internen Zinsfuß von 65 % nach Steuern ist alleine deshalb so enorm, da die gewöhnlich anzusetzenden Kosten für eine Produktionsstätte wegfallen, was dem gesamten Konzernergebnis Vorteile bringen sollte.

Ein wichtiger Baustein in der Wirtschaftlichkeit sind die Abbaumengen und Kosten über die Minenlaufzeit.

Quelle: Copper Mountain Mining

Auch wenn das auf ‚New Ingerbelle’ gewonnene Material in der vorhandenen Produktionsstätte verarbeitet werden kann, so sind dennoch etwa 130 Mio. USD an Investitionen zu tätigen. Erst müssen rund 3 km Straßen von ‚New Ingerbelle’ zur Mühle gebaut werden. Dazu kommen Aufwendungen für sonstige Infrastrukturmaßnahmen, Minenequipment sowie Erweiterungen der Abraumhalden und Becken. Über die gesamte Minenlaufzeit sind auch noch rund 63 Mio. USD an Erhaltungsaufwand enthalten.

Quelle: Copper Mountain Mining

Die in der Ertragsübersicht angeführten 1,52 USD, ausgewiesen als ‚C1 cash costs’, sind die Gesamtkosten, bezogen auf das Pfund Kupfer, nachdem die Gewinnung von Gold und Silber eingerechnet wurden.

Quelle: Copper Mountain Mining

Wichtiger Bestandteil der Studie ist, dass zur Bewertung der vorhandenen Abbaumengen ausschließlich die Ressourcenteile ‚measured und indicated’ herangezogen wurden. Sämtliche Ressourcenteile der ‚inferred’ Kategorie wurden als unverwertbarer Abraum definiert.

Somit wurden bei einem ‚Cut-off’-Gehalt von 0,20 % Kupfer (Cu) folgende Ressourcenmengen der Kategorie ‚measured und indicated’ verwendet: 113,9 Mio. Tonnen mit 0,32 % Kupfer, 0,63 g/t Silber (Ag) und 0,20 g/t Gold (Au).

Der Wirtschaftlichkeit des Projektes wurden folgende mathematischen Ansätze zugrunde gelegt. Ein Durchschnittswechselkurs von USD und kanadischen Dollar mit 1 zu 1,25 und einem Durchschnittskupferpreis von 3,08 USD je Pfund Kupfer für den Verkauf. Veränderungen der Kupferpreise können den Nettoprojektwert (‚NPV’) allerdings beeinflussen.

Quelle: Copper Mountain Mining

Die vorläufige Wirtschaftlichkeitsstudie basiert auf folgenden Preisen: Kupfer: 2,75 USD je Pfund, Gold: 1.250,- USD je Unze und Silber: 16,50 USD je Unze. Als Gewinnungsraten für die Endprodukte wurden 80 % für Kupfer, 65 % für Gold und 70 % für Silber angesetzt.

‚New Ingerbelle’ repräsentiert ein kostengünstiges und risikoarmes aber hochqualitatives Projekt in einem Rechtsstaat von Weltklasse, verkündete Gil Clausen, Präsident und CEO von Copper Mountain Mining stolz, und sagte weiter: „Unsere nächsten Schritte sind nun Untersuchungen verschiedener Alternativen zum operativen Ablauf, um den Basisfall dieser Studie zu testen. Dies betrifft auch die Möglichkeiten die Produktion auf ‚Copper Mountain’ zu verändern, um die gemeinsame Jahresproduktion erhöhen zu können. Dies sollte uns ausreichend Flexibilität bringen um unsere risikoarme Wachstumsstrategie fortsetzen zu können. Die ‚PEA’ demonstriert uns eindeutig, wieviel Potenzial und Wert im Projekt ‚New Ingerbelle’ steckt.“

Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte

