Copper Mountain auf vollem Erfolgskurs

Von fast 9.000,- USD je Tonne Kupfer ging es binnen nur weniger Tage wieder auf über 9.700,- USD je Tonne Kupfer. Ein Zugewinn von rund 8 % in wenigen Tagen!

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

als Grund für den wieder deutlich ansteigenden Kupferpreis führen Marktbeobachter die weltweit wieder anziehenden Wirtschaftsaktivitäten an, mit der natürlich auch die Nachfrage nach dem Industriemetall signifikant steigt! Vor allem in einer sich immer weiter elektrifizierenden Welt!





Fortsetzung der Preis-Rallye wird erwartet!

Aufgrund der Kombination, bestehend aus den Megatrends E-Mobilität, Energiewende und Digitalisierung hält der DZ-Bank-Analyst Gabor Vogel sogar einen neuen „Superzyklus“ beim Kupfer für möglich! Denn fakt sei nicht nur, dass die Verbräuche massiv ansteigen würden, sondern ebenso, dass das Minenangebot mit den Steigerungsraten im Kupferverbrauch aufgrund der Investitionszurückhaltung im letzten Bärenmarkt nicht mithalten könne!

Das sind natürlich hervorragende Aussichten für Kupferproduzenten wie zum Beispiel die Copper Mountain Mining Corporation (WKN: A0MWH1 / TSX: CMMC), ein Unternehmen, das wieder hervorragende Quartalszahlen präsentierte.

Der vergangene Copper Mountain-Geschäftsbericht für das zweite Quartal 2021 nennt viele Zahlen, die insgesamt nur eine Richtung kennen, nämlich die nach oben. Das zumindest gilt für die Produktion von Kupfer, Silber und Gold ebenso wie für den Umsatz, die Einnahmen und für die Produktionsprognose für das laufende Jahr.

Zugegebenermaßen gibt es im Q2-Bericht 2021 aber auch Werte, die verglichen zum Vorjahreszeitraum nach unten weisen. Da es sich hierbei jedoch um Faktoren wie Betriebs- und andere Kosten handelt, ist das Plus unterm Strich am Ende sogar noch größer.





Fette Beute und geringere Kosten in der Produktion!





Mit 29,6 Millionen Pfund Kupferäquivalent, bestehend aus 25,5 Millionen Pfund Kupfer, 7.627 Unzen Gold und 147.973 Unzen Silber, legte die Produktion in der ‚Copper Mountain‘-Mine verglichen zum Q2-2020 kräftig zu. Da nämlich lag die Produktion bei knapp 18 Millionen Pfund Kupfer, rund 7.500 Unzen Gold und etwa 86.000 Unzen Silber. Maßgeblicher Treiber für dieses Produktionsplus war der höhere Erzgehalt und eine damit einhergehende höhere Qualität des Mahlguts. Das lag im zweiten Quartal 2021 im Durchschnitt bei 0,42 % Kupfer (+50 %), gegenüber den 0,28 % Kupfer im Vergleichszeitraum 2020.

Quelle: Copper Mountain Mining

Und das alles wohlgemerkt bei sinkenden Produktionskosten, die sich im 2. Halbjahr 2020 von 1,48 USD pro produziertem Pfund Kupfer auf nur noch 1,38 USD je Pfund Kupfer in Q2-2021 reduziert haben!

Genauso abwärts bewegten sich die Gesamtförderkosten (‚All-In Sustaining Costs‘ / ‚AISC‘). Diese lagen im Zeitraum April bis Juni 2021 bei 1,67 USD pro Pfund Kupfer (-8,8 %), das produziert wurde, während sie im Vergleichszeitraum 2020 noch bei 1,83 USD pro Pfund produziertes Kupfer lagen.

Nach so viel Minus bei den Kosten wird es Zeit für ein Folgerichtiges Aufwärts: Copper Mountain siedelt die Produktionsleitlinie für das laufende Jahr nun im Bereich von 90 und 100 Millionen Pfund Kupfer an. Eine noch höhere Produktion und womöglich weiter sinkende Produktionskosten kombiniert mit eventuell noch höheren Verkaufspreisen für die gewonnenen Metalle – eine Rechnung, die für Copper Mountain und deren Aktionäre bestimmt auch im nächsten Quartal richtig gut aufgehen wird.





Umsätze und Gewinne nach oben!





Was zum Ende des 2. Quartals 2021 in Copper Mountains Kasse geflossen ist, ist in jedem Fall eine beachtliche Bestandsmeldung wert. Denn mit einem Umsatz von 142,064 Millionen CAD und einem Bruttogewinn von knapp 85,8 Millionen CAD war dieses Quartal weitaus erfolgreicher als das Q2-2020, wo der Umsatz bei knapp 91 Millionen CAD und der Bruttogewinn bei etwas mehr als 30 Millionen CAD lagen.

Die Basis für diese „Bonitätsbestnote“ legten die Verkäufe von 21,7 Millionen Pfund Kupfer sowie von 6.545 Unzen Gold und 121.291 Unzen Silber.

Noch klarer wird der Erfolgskurs, wenn man sich die bereinigten Ergebnisse anschaut. Hier nämlich schaffte Copper Mountain den Sprung aus der Verlustzone, die in Q2-2020 noch bei minus 1,458 Millionen CAD lag, direkt in die Gewinnzone und erreichte eine bemerkenswerte Marke von plus 32,161 Millionen CAD.

Quelle: Copper Mountain Mining





Auf diese Reise in die Gewinnzone nahm das Unternehmen selbstverständlich auch seine Aktionäre mit. Die nämlich konnten sich nach einem Verlust von 0,01 CAD in Q2-2020, im Vergleichszeitraum 2021 über bereinigte 0,15 CAD pro Aktie freuen.

Dass der Trip in Richtung Etablierung als Top-Minenunternehmen auch weitergeht, dafür hat Copper Mountain selbstverständlich auch gesorgt, und zwar mit der Emission einer vorrangig besicherten Anleihe. Diese spülte 250 Millionen USD in die Kasse des Unternehmens. Geld genug also, um 100 % des Minen-Cashflows für die weitere Entwicklung und für das organische Wachstum zu nutzen!





Expansion steht auf dem Plan!

Gil Clausen, Präsident und CEO von Copper Mountain, freut sich nicht nur über die in Q2-2021 erreichten Ergebnisse, sondern schaut, ganz Visionär, natürlich auch nach vorne:

„Während sich der Kupferpreis weiter nach oben entwickelt und wir auch damit eine solide Cash-Basis gebildet haben, werden wir auch künftig die Weichen auf Wachstum stellen. Dazu wird uns unter anderem die weitere Effizienzsteigerung unserer ‚Copper Mountain‘-Mine dienen. Speziell werden wir hochentwickelte Filter- und Flößen-Kapazitäten hinzufügen, mit dem Ziel eine optimierte Ausbeute bei Durchsatzraten von bis zu 50.000 Tonnen pro Tag zu erreichen.“

Weiterhin, so Clausen, befinde sich das aktuelle Erweiterungsprojekt ‚Ball Mill 3‘ quasi auf der Zielgeraden, um in Q3-2021 in Betrieb genommen zu werden. Auch hier gehe es vornehmlich darum, dank wegweisender Filter- und Flößen-Techniken die Effizienz der Mühle deutlich und langfristig zu erhöhen.





Quelle: Copper Mountain Mining

Abschließend verweist der CEO von Copper Mountain noch auf ‚Eva‘, die zumindest als Name ja für den Anfang aller Dinge steht. Im Falle von Copper bezeichnet es hingegen ein Projekt in Queensland, für das bis Ende 2021 eine formelle Bauentscheidung getroffen werden soll.

„Für unsere Vision, unsere Produktion aus 2020 innerhalb der nächsten fünf Jahre zu verdreifachen, spielt das ‚Eva‘-Projekt eine zentrale Rolle!“

Auch in diesem Sinne wird Eva ihrer Bedeutung als Pionierin einer neuen Ära also gerecht.





Fazit:

Copper Mountain Mining (WKN: A0MWH1) mittel und langfristig aggressiv organisch wachsen und die jährliche Produktionsrate in fünf Jahren gut verdreifachen, wozu auch das ‚Eva‘-Projekt seinen Beitrag leisten wird.

Mit der durchgeführten 250 Millionen USD Finanzierungsrunde Plus die zukünftigen Einnahmen hat Copper Mountain genügend finanzielle Möglichkeiten, um sein organisches Wachstum und die Entwicklung des ‚Eva‘-Projekts zügig voranzutreiben.

Für uns ist Copper Mountain Mining (WKN: A0MWH1) einer der besten Kupferproduzenten auf dem Kurszettel, dessen Wachstumsprofil den Aktienkurs deutlich beflügeln sollte!





Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Jörg Schulte, JS Research UG (haftungsbeschränkt) oder Mitarbeiter des Unternehmens jederzeit eigene Geschäfte in den Aktien der vorgestellten Unternehmen erwerben oder veräußern (z.B. Long- oder Shortpositionen) können. Das gilt ebenso für Optionen und Derivate, die auf diesen Wertpapieren basieren. Die daraus eventuell resultierenden Transaktionen können unter Umständen den jeweiligen Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen. Die auf den „Webseiten“, dem Newsletter oder den Research-Berichten veröffentlichten Informationen, Empfehlungen, Interviews und Unternehmenspräsentationen werden von den jeweiligen Unternehmen oder Dritten (sogenannte „third parties“) bezahlt. Zu den „third parties“ zählen z.B. Investor Relations- und Public Relations-Unternehmen, Broker oder Investoren. JS Research UG (haftungsbeschränkt) oder dessen Mitarbeiter können teilweise direkt oder indirekt für die Vorbereitung, elektronische Verbreitung und andere Dienstleistungen von den besprochenen Unternehmen oder sogenannten „third parties“ mit einer Aufwandsentschädigung entlohnt werden. Auch wenn wir jeden Bericht nach bestem Wissen und Gewissen erstellen, raten wir Ihnen bezüglich Ihrer Anlageentscheidungen noch weitere externe Quellen, wie z.B. Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens, hinzuzuziehen. Deshalb ist auch die Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der hier behandelten Ausführungen für die eigenen Anlageentscheidungen möglicherweise resultieren können, kategorisch ausgeschlossen. Die Depotanteile einzelner Aktien sollten gerade bei Rohstoff- und Explorationsaktien und bei gering kapitalisierten Werten nur so viel betragen, dass auch bei einem Totalverlust das Gesamtdepot nur marginal an Wert verlieren kann. Besonders Aktien mit geringer Marktkapitalisierung (sogenannte "Small Caps") und speziell Explorationswerte sowie generell alle börsennotierten Wertpapiere sind zum Teil erheblichen Schwankungen unterworfen. Die Liquidität in den Wertpapieren kann entsprechend gering sein. Bei Investments im Rohstoffsektor (Explorationsunternehmen, Rohstoffproduzenten, Unternehmen die Rohstoffprojekte entwickeln) sind unbedingt zusätzliche Risiken zu beachten. Nachfolgend einige Beispiele für gesonderte Risiken im Rohstoffsektor: Länderrisiken, Währungsschwankungen, Naturkatastrophen und Unwetter (z.B. Überschwemmungen, Stürme), Veränderungen der rechtlichen Situation (z.B. Ex- und Importverbote, Strafzölle, Verbot von Rohstoffförderung bzw. Rohstoffexploration, Verstaatlichung von Projekten), umweltrechtliche Auflagen (z.B. höhere Kosten für Umweltschutz, Benennung neuer Umweltschutzgebiete, Verbot von diversen Abbaumethoden), Schwankungen der Rohstoffpreise und erhebliche Explorationsrisiken. Interessenkonflikt: Jörg Schulte hält Aktien des zuvor genannten Unternehmens.

Disclaimer: Alle im Bericht veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die besprochenen Aktien noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Dieser Bericht gibt nur die persönliche Meinung von Jörg Schulte wieder und ist auf keinen Fall mit einer Finanzanalyse gleichzustellen. Bevor Sie irgendwelche Investments tätigen, ist eine professionelle Beratung durch ihre Bank unumgänglich. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber und seine Mitarbeiter für vertrauenswürdig erachten. Für die Richtigkeit des Inhalts kann trotzdem keine Haftung übernommen werden. Für die Richtigkeit der dargestellten Charts und Daten zu den Rohstoff-, Devisen- und Aktienmärkten wird keine Gewähr übernommen. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Lesen Sie hier - https://www.js-research.de/disclaimer-agb/