Copper Mountain Mining bleibt auch in Australien auf Erfolgskurs

Die Aktualisierung der wirtschaftlichen Daten vom australischen ‚Eva‘-Kupfer-Gold-Projekt zeigen deutlich, wie groß das Potenzial von Copper Mountains 100 % unternehmenseigenem Projekt in Queensland ist!





Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

der steil nach oben weisende Weg der Wertschöpfung beginnt bei Copper Mountain Mining (WKN: A0MWH1) bereits mit einem Nettogegenwartswert von nun 622 Mio. USD, bei einem angenommenen Zinssatz von 8 %! Diese neu ermittelte Zahl entspricht einem unglaublichen Anstieg von 42 % gegenüber den Ergebnissen der Machbarkeitsstudie vom Mai 2020, wo noch 437 Mio. USD angegeben worden waren.

Unwiderstehlicher Anstieg der Wirtschaftlichkeit trotzt leicht steigenden Kosten!

Diesem unwiderstehlichen Anstieg kann selbst ein zum Teil inflationsgetriebener Kostendruck bei den Minen-Entwicklungskosten auf 836 Mio. AUD nichts anhaben, die noch im Mai 2020 mit 705 Mio. AUD beziffert wurden. Nicht ins Gewicht fallen auch die leicht angestiegenen Cash-Kosten von nun 1,53 USD pro Pfund Kupfer.

Quelle: Copper Mountain Mining

Trotz allem entwickelt sich ‚Evas‘ interne Rendite dynamisch nach oben! Lag diese im Mai des vergangenen Jahres noch bei 29 % nach Abzug von Steuern, schoss sie in der neuesten Betrachtung der Wirtschaftlichkeit auf 35 % nach oben. Getragen wird dieser enorme Aufwärtstrend der ‚Eva‘-Mine sowohl von einem langfristig höheren Kupfer- wie auch Goldpreis.

Kupfer 10.000,- USD je Tonne Plus X?

Viele Experten sehen den Kupferpreis auf mindestens 10.000,- USD pro Tonne steigen. Spätestens zum Ende des ersten Quartals 2022 sollte es bereits so weit sein. Schließlich steht einer sich leicht erholenden Produktion auf etwa 22 Millionen Tonnen in 2021) eine noch stärker wachsende Nachfrage von rund 24,75 Millionen Tonnen in 2021 gegenüber. Betrachtet man dazu, dass die Kupfer-Produktion in Chile als weltweit größte Heimat von Kupfer-Minen, in diesem Jahr um 1,5 % gesunken ist, und dass die europäische Energiewende einen erhöhten Bedarf an Kupfer als einer der wichtigsten Treiber für saubere Energietechnologien haben wird, erscheint ein langfristig höherer Kupferpreis als Unterstützung für ‚Evas‘-Expansionskurs als sehr wahrscheinlich.

Das ‚Eva‘-Kupferprojekt kommt nicht nur gut an, sondern wird auch schon für die Produktion fit gemacht!

Gil Clausen, Präsident und CEO von Copper Mountain Mining, weiß das ‚Eva‘-Projekt auf dem genau richtigen Weg! Denn schon gegen Ende 2024 soll die Mine ihre Produktion aufnehmen.

„Die sehr starken Steigerungen der Wirtschaftlichkeit unseres ‚Eva‘-Projekts sind beeindruckender, als die leicht gestiegenen Kosten und einem schwierigen wirtschaftlichen Umfeld. Umso optimistischer sind wir, dass – sobald sich die aktuell herrschenden Rahmenbedingungen wieder normalisiert haben - wir noch profitabler sein werden und mit noch größerer Zuversicht auf die Aufnahme der Produktion auf unserem ‚Eva‘-Kupfer-Goldprojekt Ende 2024 blicken können.“

Fazit:

Gerade in naher Zukunft, in der Kupfer eine immer wichtigere Rolle bei der Entwicklung grüner Technologien spielen wird und mit Hinblick auf eine längere Sicht beschränkte Anzahl neuer Kupferprojekte, kann die angestrebte Kupferproduktion von jährlich 100 Millionen Pfund nicht hoch genug für Copper Mountains (WKN: A0MWH1) weitere Entwicklung bewertet werden.

Mit diesem Mega-Projekt wird gerade die neue ‚Cash-Cow‘ des Unternehmens aufgebaut, welches die Firma obendrein ein ganzes Stück näher an die Großen der Branche führen wird!





Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte



