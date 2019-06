Converge Technology landet Millionenauftrag bei führendem US-Finanzinstitut

Offenbar sind die Hybrid Cloud Lösungen von Converge Technology Solutions Corp. (TSXV: CTS, FSE: 0ZB; OTCQX: CTSDF) auch für die Finanzindustrie interessant. Wie das Unternehmen jetzt mitteilt, hat Converge soeben einen 4,3 Mio. USD schweren Servicevertrag mit einem großen US-amerikanischen Finanzdienstleister abgeschlossen.

Die Services umfassen die Lieferung von Unternehmenssoftware, die in einer Cloud-Umgebung bereitgestellt werden. Es ist der größte Einzelauftrag in der noch jungen Unternehmensgeschichte von Converge Technology. Converge hat seiner Gründung im November 2016 sieben IT Service Provider erworben, die in unterschiedlichen Regionen der USA und von Kanada aktiv sind. Diese Unternehmen sind traditionell eher auf Hardwarevertrieb ausgerichtet. Die Unternehmensstrategie von Converge besteht darin, bestehenden Kunden dieser IT Provider den Übergang in die Cloud zu erleichtern.und zunehmend Hybrid Cloud und Managed Services anzubieten, die ein höheres Wachstum und eine höhere Gewinnspanne bieten.

Darüber hinaus wird die unterschiedliche Softwarekompetenz aller Unternehmen in der Converge Familie ebenfalls in der Cloud gebündelt und der gesamten Gruppe zugänglich gemacht. Daraus ergeben sich erhebliche Cross Selling Chancen. Insbesondere möchte Converge vom steilen Wachstum der Hybrid Cloud Software Services profitieren. Schon heute ist Converge gemessen am Umsatz der drittgrößte Partner von IBM und durch sein Portfoliounternehmen Lighthouse eine von zwölf Gesellschaften, die das Cloud-Management über die Plattform von Red Hat anbieten.

Converge CEO Shaun Maine sieht den jüngsten Vertrag mit dem US-Finanzdienstleister als Bestätigung der Unternehmensstrategie. Der Vertrag sei der Beleg, dass die Cross-Selling-Strategie der angeschlossenen Unternehmen funktioniert. Viele langjährige Kunden erwarteten, dass man sie sie auf ihrem Weg in die Cloud begleitet. Insbesondere die Bereitstellung von Red Hat-Lösungen werde für Converge in Zukunft ein starker Wachstumsmotor sein.

Das Cloud-Geschäft ist der Wachstumstreiber Nummer 1

Converge positioniert sich als hybrider IT-Anbieter und verlagert seine Dienste auf margenstärkere Software- und Cloud-Anbieter im Vergleich zu herkömmlichen, auf Hardware ausgerichteten Resellern. Solche Segmente wachsen viel schneller als die IT-Wachstumsraten, die im Bereich von 4% pro Jahr liegen. Dabei steht die Cloud-Einführung noch in den Anfängen. Es wird geschätzt, dass erst 20% der Workloads in der Cloud abgewickelt werden. Red Hat, einer der Technologieführer beim Cloud-Management, hat bei der Veröffentlichung seiner jüngsten Quartalszahlen das Wachstum im Cloudmarkt auf etwa 30% beziffert.

IBM, das kurz vor der Übernahme von Red Hat steht, schätzt, dass die meisten seiner Kunden mindestens 5 bis 6 Clouds betreiben und in den kommenden Jahren weitere online gehen werden. Die IT-Infrastruktur für Unternehmen wird immer unsichtbarer werden und sich immer mehr in Rechenzentren verlagern.



