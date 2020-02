Converge Technology Solutions steigert Umsatz und Marge

In einer Vorabmeldung hat der kanadische Cloud-Spezialistdie vorläufigen Ergebnisse für das Gesamtjahr und das vierte Quartal 2019 bekannt gegeben. Für das vierte Quartal 2019 erwartet Converge, einen Nettoumsatz im Bereich von 210 und 220 Millionen CAD (verglichen mit 136 Millionen CAD im vierten Quartal 2018 und 144 Millionen CAD im dritten Quartal 2019).Für das Gesamtjahr 2019 rechnet Converge mit einem Umsatz von ca. 683 bis 698 Mio. CAD (gegenüber 459 Mio. CAD im Jahr 2018). Converge weist darauf hin, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von diesen Schätzungen abweichen können, da die Überprüfung durch die Abschlussprüfer abzuwarten sei. Die endgültigen Geschäftszahlen kündigt Converge für den 26. März dieses Jahres an.Der Bruttogewinn des vierten Quartals wird voraussichtlich zwischen 52 und 55 Mio. CAD liegen (gegenüber 30,3 Mio. CAD im vierten Quartal 2018 und 34,9 Mio. CAD im dritten Quartal 2019) Der Bruttogewinn für 2019 wird auf ca. 160 bis 165 Mio. CAD (gegenüber 90 Mio. CAD im Jahr 2018) geschätzt. Die Bruttomarge für das gesamte Jahr 2019 soll zwischen 23 bis 23,2% liegen. Das Unternehmen rechnet für das vierte Quartal mit einem bereinigten EBITDA von ca. 10 bis 12 Mio. CAD und einem bereinigten EBITDA von ca. 30 bis 32 Mio. CAD für das Gesamtjahr 2019. Demgegenüber stehen ein bereinigtes EBITDA von 5,8 Mio. CAD für das dritte Quartal 2019 und 16,5 Mio. CAD Millionen für das Gesamtjahr 2018.CEO Shaun Maine interpretiert das starke vorläufige Ergebnis als Bestätigung der konsequenten Akquisitionsstrategie des Unternehmens. Ziel sei es, Converge zu einem führenden softwarebasierten Hybrid-IT-Lösungsanbieter in Nordamerika aufzubauen.Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung, es handelt sich vielmehr um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.Gemäß §34b WpHG und gemäß Paragraph 48f Absatz 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass Auftraggeber, Partner, Autoren oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der Converge Technology Solutions halten können und somit ein Interessenskonflikt bestehen kann. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns empfohlenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner besteht zwischen der GOLDINVEST Consulting GmbH und Converge Technology Solutions, ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag, womit ein Interessenkonflikt gegeben ist. GOLDINVEST Consulting wird von Converge Technology Solutions für die Erstellung von Artikeln zum Unternehmen entgeltlich entlohnt, was einen weiteren Interessenkonflikt darstellt.