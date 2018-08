Continental und Bayer - was man jetzt wissen muss

Weitere Suchergebnisse zu "Continental":

Die Aktie von Conti schießt es nach der Gewinnwarnung zeitweise 13 Prozent weg, sie liegt damit fast 100 Euro unter ihrem Top. Conti ist im Bärenmarkt per Definition, so wie viele Aktien schon. In den USA liegt der Optimismus der Fondsmanager auf 4-Jahreshoch. US-Aktien sollte man mit der Kneifzange nicht anfassen langfristig, so denken wir. Bei abgestürzten Qualitätswerten, die ihre Korrektur aber schon mehr oder minder hinter sich haben oder mittendrin sind, kann man selektiv zugreifen. Kurzfristig, manchmal langfristig. Bei Conti um 160 Euro oder drunter kann man mit dem Turbo MF0FWU zugreifen zu 3,20 Euro oder tiefer. Vielleicht sind wir wieder einen Tick zu früh, doch minus 14 Prozent bei einer Milliarde weniger Umsatz bei Conti, das ist schon ein Wort.

Eine kleine spekulative Position wird zum aktuellen Kurs von 3,17 Euro auch ins Favoritendepot wandern. Mehr dazu später in einem Video in dem wir auch nochmal unseren Videonewsletter erläutern werden.

Übrigens - im Bayer-Papierchen kamen fast alle Leser wie wir hören zu rund 0,75 Euro rein. Bei aktuell 1 Euro im Papier nehmt Ihr gerne Gewinne mit - wir auch, wenn auch kleinere;-)