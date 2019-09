Continental nimmt wieder Fahrt auf

Weitere Suchergebnisse zu "Continental":

Der Aktienkurs von Continental hat ein herausragendes Chance-Risiko-Verhältnis, wenn der Widerstand von 131 Euro nach oben hin durchbrochen wird.

Der Erfolgslauf der deutschen Autoindustrie hat nach über zehn Jahren Wachstum sein Ende gefunden. Auch Continental musste im Zuge einer Gewinnwarnung Ende Juli über den beträchtlichen Rückgang bei Umsatz, Gewinn und Cashflow informieren. Vor allem das fehlende Wachstum in China macht der Industrie zu schaffen. Die Situation ist deshalb so angespannt, weil riesige Wachstumschancen in der Elektromobilität und dem Autonomen Fahren Investitionen erfordern und gleichzeitig auf sinkende Umsätze in etablierten Sektoren reagiert werden muss (wie z.B. Dieselmotoren).

Dementsprechend präsentiert sich der Chart von Continental. Der lange Wachstumspfad seit 2010 findet Ende Juni 2018 sein jähes Ende und mündete in einem Abwärtsmomentum, das in einem Zeitraum von 6 Monaten den Kurs von 210 Euro auf 118 Euro nahezu halbierte. Seit Januar 2019 wurde dieses Abwärtsmomentum durch eine kurze Gegenbewegung unterbrochen, um ab Anfang Mai 2019 wieder nach unten zu sinken.

Trotzdem sind aktuell am Markt Werte wie Continental wieder gefragt und die Marktakteure haben den Kurs um 22 % bis zur Marke von 126 Euro nach oben getrieben. Die lange Abwärtsphase hat den Wert verbilligt und vieles Negative bereits eingepreist. Darüber hinaus ist der Kurs aus dem Abwärtstrendkanal ausgebrochen (wenn auch nicht signifikant). Vieles spricht also trotzdem für eine mittelfristige Long-Strategie. Der Kurs findet bei 131 Euro einen Widerstand. Sehr interessant wird es beim Überwinden dieser Marke, weil sie den Weg bis zum mittelfristigen Ziel von 150 Euro freigibt. Unterstützt wird der Wert bei 121 und bei 117 Euro.

Continental (Tageschart in Euro) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 131 // 150 Euro Unterstützungen: 121 // 116,50 Euro

Fazit

Der Kurs der Continental-Aktie hat sich aus der Umklammerung des fallenden Trends befreit und den Weg nach oben eingeschlagen. Mittelfristig ist nach dem Durchbrechen des Widerstandes bei 131 Euro sogar das Ziel bei 148 Euro möglich.

Der Mini Future Long (WKN JM1N5S) ermöglicht es dem Investor, mit einem Hebel von 7,73 von einem steigenden Kurs der Continental-Aktie zu profitieren. Der Abstand zur Stop-Loss-Barriere beträgt 10,21 Euro (8,1 Prozent). Der Einstieg in diese Strategie bietet sich unter der Beachtung eines Stoppkurses bei 117,50 Euro an. Beim Mini Future Long ergibt sich daraus ein Stoppkurs bei 0,80 Euro. Das mittelfristige Ziel könnte bei 148 Euro liegen (3,90 Euro beim Mini Future). Das Chance-Risiko-Verhältnis dieser Idee beträgt 3 zu 1.

Strategie für steigende Kurse WKN: JM1N5S

Typ: Mini-Future Long akt. Kurs: 1,57- 1,63 Euro

Emittent: J.P. Morgan Basispreis: 109,55 Euro

Basiswert: Continental KO-Schwelle: 115,10 Euro

akt. Kurs Basiswert: 125,25 Euro Laufzeit: Open End

Kursziel: 3,90 Euro Hebel: 7,73

Kurschance: + 147 Prozent Quelle J.P. Morgan

