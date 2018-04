Continental mit günstigem Einstiegsniveau

Weitere Suchergebnisse zu "Continental":

2017 war ein sehr erfolgreiches Geschäftsjahr für den Autozulieferer. Der Absatz legte um 8,5 % auf 44 Mrd. Euro zu, das Nettoergebnis erhöhte sich auf 3 Mrd. Euro. EBIT-Marge liegt nun bei 10,9 Prozent. Die Dividende wurde daraufhin um 25 Cent auf 4,50 Euro angehoben. Auch der Auftragseingang in der Automotive Group erreicht einen neuen Rekordwert von fast 40 Mrd. Euro. Für 2018 erwartet CEO Elmar Degenhart eine Fortsetzung des Wachstumskurses mit einen Absatzplus von 7 % auf 47 Mrd. Euro.









Spannende Entwicklungen ergeben sich für Conti auch auf anderen Gebieten: Gemeinsam mit Vodafone wird man eine Plattform zur digitalen Reifenüberwachung für Trucks entwickeln (Wärme, Druck) und an ContiConnect via Mobilfunknetz senden. Daneben werden die Hannoveraner mit Osram eine Autolicht-Gemeinschaftsfirma für LED-Module, Scheinwerfer, Lasermodule und Lichtsteuerung etablieren, an der beide Partner 50 % der Anteile halten.Analysten: 19 Kauf, 9 Halten, 2 VerkaufZiele: 250,36 € Ø, 285 € topStop Losss: 214,80 €KGV: 14,92Christoph Janß