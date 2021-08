Continental-Zertifikate mit bis zu 11% Sicherheitspuffer

Finanztrends Video zu Continental



Anfang August berichtete Continental zum ersten Halbjahr und CEO Nikolai Setzer konnte im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ein „respektables Ergebnis“ melden. Dennoch habe der Mangel an Halbleitern die Automobilproduktion belastet; auch die nächsten Monate könnten von Volatilität geprägt sein. Nach einem 12-Monats-Hoch bei 131 Euro Anfang Juni notiert die Continental-Aktie (DE0005439004) aktuell mit 113 Euro in der Nähe des seit Dezember erreichten Unterstützungsbereichs bei ca. 110 Euro – ein Ausgangspunkt für Seitwärtsstrategien.Discount-Strategie mit 8 Prozent Puffer (Dezember)Wer im Dezember mit unveränderten Kursen rechnet, wählt ein Discount-Zertifikat mit Cap auf Höhe der aktuellen Notierung, etwa bei 110 Euro. Das Produkt von Morgan Stanley mit der ISIN DE000MA329S0 bietet beim Preis von 105,09 Euro einen maximalen Gewinn von 4,91 Euro oder 14 Prozent p.a. Sofern die Aktie unterhalb des Caps schließt, gibt’s einen Barausgleich. Sicherheitspuffer 7,8 Prozent.Bonus-Strategie mit 11 Prozent Puffer (März)Sofern die Barriere des Capped-Bonus-Zertifikats der HypoVereinsbank (ISIN DE000HR887T3) in Höhe von 100 Euro (Puffer 11,5 Prozent) bis zum Bewertungstag am 18.3.22 niemals berührt oder unterschritten wird, erhalten Anleger den Bonus- und Maximalbetrag von 140 Euro. Beim Kaufpreis von 119,77 Euro realisieren Anleger einen Gewinn von 20,23 Euro oder 28,9 Prozent p.a. Eine Verletzung der Barriere führt zum Erlöschen der Teilschutzfunktion; Anleger erhalten dann eine Aktie (maximal eine Zahlung in Höhe des Caps). Das Aufgeld beträgt ca. 6,15 Euro oder 5,4 Prozent.Einkommensstrategie mit 10 Prozent Kupon (Juni)Wer auf laufende Einnahmen aus ist, erhält bei der Aktienanleihe der BNP Paribas mit der ISIN DE000PH33Q56 unabhängig von der Aktienkursentwicklung einen Kupon von 10 Prozent p.a. Schließt die Aktie am 17.6.22 über dem Basispreis von 110 Euro, dann gibt’s außerdem den vollständigen Nominalbetrag zurück – in diesem Fall steigt Rendite durch den Kauf unter pari auf 10,7 Prozent p.a. Andernfalls erhalten Anleger die Lieferung von 9 Aktien gemäß Bezugsverhältnis (Bruchteile in bar).ZertifikateReport-Fazit: Risikobewusste Anleger, die davon ausgehen, dass die Geschäftsentwicklung bei Conti im Rahmen der Erwartungen verläuft und die Unterstützungszone der Aktie hält, wählen die Strategie, die am besten zu ihrem persönlichen Anlagehorizont, ihrer Risikobereitschaft und ihren Anlagezielen passt.Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Continental-Aktien oder von Anlageprodukten auf Continental-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.Autor: Thorsten Welgen