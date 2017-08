Continental: Verdiente Verschnaufpause?

Weitere Suchergebnisse zu "Continental":

Unfälle, Emissionen, Zeitverlust, notorische Parkplatznot, Stress - dies sind die negativen Folgen eines immer höher werdenden Verkehrsaufkommens in Großstädten. Die im DAX notierte Continental arbeitet nach eigener Auskunft an Lösungen für den Großstadtverkehr von morgen, um die Lebensqualität in den Städten zu verbessern. "Deshalb entwickeln wir divisionsübergreifend Lösungen für autonom fahrende Robo-Taxis und beginnen bereits in diesem Jahr mit der praktischen Erprobung. Continental kann dafür auf ein nahezu lückenloses Portfolio an eigenen Sensoren, Aktuatoren, Steuergeräten sowie Kommunikations- und Vernetzungstechnik zurückgreifen", erklärte Vorstandsmitglied Frank Jourdan per Pressemitteilung. Die Tatsache, dass Continental an selbstfahrenden Taxis arbeitet, unterstreicht ohne Zweifel die Innovationsfreude des Unternehmens aus Hannover. Mittel- bis langfristig könnte die Conti-Aktie daher auf einem höheren Kursniveau notieren. Kurzfristig aber könnte der DAX-Titel, auch vor dem Hintergrund einer derzeit negativen Saisonalität, eine Verschnaufpause einlegen.

Seit Mai abwärts



Denn aus charttechnischer Sicht befindet sich die Conti-Aktie in einem kurzfristigen Abwärtstrend, welcher Mitte Mai begann und aktuell bei etwa 197 Euro verläuft. Die 200-Tage-Linie befindet sich aktuell bei 190,54 Euro und könnte einen weiteren charttechnischen Widerstand darstellen. Mit einem Faktor-Zertifikat Short auf Continental (WKN VL1BT0) können sehr kurzfristig orientierte wie risikofreudige Anleger, die von einer in den kommenden Spätsommer-Wochen schnell sinkenden Continental-Aktie ausgehen, mit einem Hebel von 5 überproportional davon profitieren. Sollte die Conti-Aktie indes den kurzfristigen Abwärtstrend nach oben durchbrechen, scheint ein sofortiger Ausstieg aus dem Zertifikat ratsam.





Tageschart: Continental (in Euro)