Continental: Reifen werden teurer

Jüngst wurde bekannt, dass die Hersteller von Autoreifen wegen höherer Kautschuk-Kosten ihre Preise erhöhen werden. Continental, Pirelli, Goodyear und Hankook kündigten dies an oder setzten es teilweise auch schon in die Tat um. Begründet wird der Preisanstieg von den Firmen mit um bis zu neun Prozent höheren Rohstoffkosten vor allem für Kautschuk.



Dennoch ist die Perspektive der Branche trotz des Rohstoff-Kostenballasts Analysten der Landesbank Baden-Württemberg nach positiv. Da weltweit mehr Fahrzeuge auf den Straßen fahren, steige das Marktpotenzial für die Reifenhersteller. Gut für die Firmen sei beispielsweise der Boom beim Geländewagen-Verkauf. Reifen für solche Fahrzeuge sind größer und teurer, die Gewinnspanne ist größer als bei Standardreifen für kleinere Pkw.



Die bis Juli 2018 laufende Anleihe (WKN: A1X24V) des Reifenherstellers Continental wurde in den vergangenen Tagen rege gehandelt. Allerdings verkauften Anleger mehrheitlich das mit einer Make Whole Call Option gegen Zahlung einer Prämie von 0,75 Prozent ausgestattete Papier. Die jährliche Verzinsung des Bonds beträgt 3,0 Prozent. Derzeit notiert die zu einer Mindeststückelung von 1.000 Euro handelbare Anleihe bei 104,01 Prozent und weist damit eine Negativrendite von – 0,02 Prozent aus.