Continental: Mega-Knaller + 230%! Kennen Sie einen besseren Trading-Dienst?

Am 18. August hatten wir im RuMaS Express-Service auf eine Trading-Chance mit Continental ISIN: DE0005439004 hingewiesen. Der Artikel hatte den Titel: „Continental: Bei diesem Kurs könnte man einen „heißen Trade“ versuchen!“ Für diesen Trade hatten wir den Abonnenten einen Einstiegskurs genannt und dafür ein Hebel-Zertifikat vorgeschlagen, dass zu diesem Zeitpunkt den Gewinn um das 27,96-fache erhöhen konnte. In unserer Stellungnahme hatten wir geschrieben: „Dieser hohe Hebel ist mit dem Risiko eines Totalverlusts bei 103,0989 Euro verbunden. Hohe Chance = hohes Risiko! Ein Kauf ist reine Spekulation, bei dem man nicht „Haus und Hof“ setzen sollte.“

Am 22. August konnten wir bereits den Volltreffer melden und die Überschrift war: „Continental: Volltreffer: Kleinvieh macht auch Mist!“ Als Express-Service Abonnent konnten Sie in der Meinung der RuMaS Redaktion lesen: „Das Chartbild bleibt bullisch zu bewerten. Wir sehen einen kleinen, aber feinen Aufwärtstrend und zuletzt höhere Hochs und Tiefs. Die Chartindikatoren zeigen in Richtung Norden, einzig die Umsätze fehlen noch. In einem stabilen oder steigendem Börsenumfeld ist von einer Fortsetzung des Aufwärtstrends auszugehen und bei einem Sprung über die 110-Euro-Marke kann ein Angriff auf den Widerstand bei 115,00 Euro folgen. Risikobewusste Anleger und Trader bleiben investiert.“

Wir wollen Sie nicht mit ständigen Wiederholungen langweilen, aber auch diese Einschätzung war wieder ein Volltreffer. Die 110-Euro-Marke wurde am Mittwoch auf Schlusskursbasis geschafft und am Donnerstag startete Continental mit einer Kurslücke in den Handel. Das Papier legte zeitweise einen Gewinn von über 4,5 Prozent hin und es ist möglich, dass der eine oder andere „Shortie“ da kalte Füße bekommen hat. Diejenigen, die unseren Einstiegskurs für den Trade mit dem vorgeschlagenen Hebel-Zertifikat genutzt haben, können auf einen Gewinn von rund 230 Prozent schauen und den Trade in der Gewinnzone absichern. Wo der nach unserer Meinung der passende Einstiegskurs liegt und welches Hebel-Zertifikat wir vorschlagen, damit sich der Einsatz im Erfolgsfall richtig lohnt, erfahren Sie immer im RuMaS Express-Service.

