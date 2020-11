Continental: Hohe Hürden voraus

Weitere Suchergebnisse zu "Continental":

Die Papiere des Automobilzulieferers Continental profitieren in der aktuellen Woche von einer erhöhten Nachfrage, doch ein Blick auf den Kursverlauf der Aktie könnte die Hoffnungen zeitweise ausbremsen. Am Mittwoch wird der Konzern zudem seinen Quartalsfinanzbericht Q3 vorlegen.

Bis Ende 2017 kannte die Aktie des weltgrößten Zulieferers der Automobilindustrie nur eine Richtung und erreichte im Zuge dessen ein Rekordhoch bei 257,40 Euro. In 2018 aber stellte sich ein sichtlicher Abschwung ein und drückte die Notierungen bis Jahresende um 50 Prozent abwärts. Doch die Talfahrt setzte sich fort und endete erst auf dem Höhepunkt des Corona-Crashs sowie einem Wert von 51,45 Euro. Von da an steigt das Wertpapier wieder, aber tendenziell noch mit angezogener Handbremse. Zudem sehen sich Käufer schon bald mit hohen Hürden konfrontiert, wie beispielsweise dem EMA 200 und einem mächtigen Horizontalwiderstand bei rund 110,00 Euro.

Zykliker im Aufwind

Die laufende Erholung bei Continental trifft schon bald auf hohe Hürden. Trotz einer positiven Tendenz bei Automobilabsätzen seit der Flaute in Q2 und einer gesteigerten Nachfrage im so wichtigen Absatzmarkt China müssen die mittelfristigen Widerstände um 110,00 Euro erst noch aus dem Weg geräumt werden. Sollte dieses Unterfangen mithilfe solider Quartalszahlen am Mittwoch gelingen, könnten sich weitere Kursgewinne in den Bereich der Novemberhochs aus 2019 bei 133,10 Euro durchsetzen und ein Long-Investment beispielsweise über das Faktor Zertifikat Long auf Continental WKN VA60FQ sehr attraktiv machen. Bis es allerdings so weit kommt, dürften es Bullen noch etwas schwer haben. Kurzzeitige Abschläge zurück auf 88,50 Euro kämen nicht überraschend.

Faktor Zertifikat Long auf Continental Strategie für steigende Kurse WKN: VA60FQ

Typ: Faktor akt. Kurs: 0,25 - 0,26 Euro

Emittent: Vontobel Ausgabepreis: 13,060 Euro

Basiswert: Continental AG Richtung: Long

akt. Kurs Basiswert: 102,10 Euro Laufzeit: endlos

Kursziel: 0,47 Euro Faktor: 4,0

Kurschance: + 80 Prozent Vontobel Zertifikate

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur Deutschen Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen.