Continental-Calls mit hohen Chancen bei anhaltender Erholung

Der Kurs der Aktie des Automobilzulieferers Continental (ISIN: DE0005439004) befindet sich seit dem Allzeithoch bei 257,40 Euro im Januar 2018 in einer steilen Abwärtsbewegung, die sich in den vergangenen Wochen noch einmal stark beschleunigte. Laut Analyse von www.godmode-trader.de notierte die Aktie am 19.3.20 mit ihrem Tief bei 51,45 Euro nur noch wenig über dem log. 50% Retracement der Aufwärtsbewegung von Februar 2009 bis Januar 2018 und zeigt seit damals eine leichte Stabilsierungstendenz. Gelingt der Aktie ein stabiler Ausbruch über den Widerstand bei 59,21 Euro, dann könnte dies eine Erholungsrally bis in den Bereich von 74,76 bis 77,63 Euro einleiten. Unterhalb von 50,016 Euro könnte der Crash der vergangenen Tage wieder aufgenommen werden.

Wer der Continental-Aktie, die im frühen Handel des 24.3.20 bei 61,14 Euro notierte, in den nächsten Wochen zumindest einen Anstieg auf 70 Euro zutraut, könnte eine Investition in Long-Hebelprodukte ins Auge fassen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 65 Euro

Der SG-Call-Optionsschein auf die Continental-Aktie mit Basispreis bei 65 Euro, Bewertungstag 17.6.20, BV 0,1, ISIN: DE000SR7A344, wurde beim Aktienkurs von 61,14 Euro mit 0,65 – 0,69 Euro gehandelt.

Legt der Kurs der Continental-Aktie in spätestens zwei Wochen auf 70 Euro zu, dann wird sich der handelbare Preis des Calls bei etwa 1,11 Euro (+61 Prozent) befinden.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 53,004 Euro

Der HVB-Open End Turbo-Call auf die Continental-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 53,004 Euro, BV 0,1 ISIN: DE000HZ8EM33, wurde beim Aktienkurs von 61,14 Euro mit 0,82 – 0,85 Euro taxiert.

Bei einem Kursanstieg der Continental-Aktie auf 70 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 1,69 Euro (+99 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 48,143 Euro

Der UBS-Open End Turbo-Call auf die Continental-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 48,143 Euro, BV 0,1 ISIN: DE000UD2YN67, wurde beim Aktienkurs von 61,14 Euro mit 1,33 – 1,34 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Continental-Aktie auf 70 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 2,18 Euro (+63 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Continental-Aktien oder von Hebelprodukten auf Continental-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek