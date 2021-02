Continental-Calls mit 78%-Chance bei anhaltender Erholung

Die Aktie des Automobilzulieferers Continental (ISIN: DE0005439004) gab am 22.2.21 nach der Empfehlung des Vorstandes, wegen des negativen Konzernergebnisses die Dividende für 2020 zu streichen um bis zu vier Prozent auf 115,50 Euro nach. Im weiteren Handelsverlauf konnte die Aktie allerdings wieder einen Teil der Verlust abbauen und beendete den Handelstag bei 118 Euro.

Da der Verlust keineswegs überraschend entstanden sei und sich das Unternehmen in einem Restrukturierungsprogramm befindet, bekräftigten die Experten von Warburg Research mit einem Kursziel von 160 Euro ihre Kaufempfehlung für die Continental-Aktie. Kann die Aktie nach dem kurzen Rücksetzer zum Wochenbeginn in den nächsten Wochen zumindest wieder auf das Niveau von 125 Euro erreichen, auf dem sie zuletzt am 11.2.21 notiert hatte, dann könnte eine Investition in Long-Hebelprodukte interessant sein.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 115 Euro

Der J.P.Morgan-Call-Optionsschein auf die Continental-Aktie mit Basispreis bei 115 Euro, Bewertungstag 16.4.21, BV 0,1, ISIN: DE000JJ464X1, wurde beim Continental-Aktienkurs von 118,65 Euro mit 0,81 – 0,82 Euro gehandelt.

Wenn die Continental-Aktie in spätestens zwei Wochen auf 125 Euro ansteigt, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 1,17 Euro (+43 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 110,756 Euro

Der DZ Bank-Open End Turbo-Call auf die Continental-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 110,756 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000DFY60U0, wurde beim Aktienkurs von 118,65 Euro mit 0,79 – 0,80 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Continental-Aktie auf 125 Euro wird der innere Wert des Turbo-Calls - unter der Voraussetzung, dass der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 1,42 Euro (+78 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 106,682 Euro

Der HVB-Open End Turbo-Call auf die Continental-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 106,682 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000HR3H6F9, wurde beim Aktienkurs von 118,65 Euro mit 1,24 – 1,25 Euro taxiert.

Kann sich die Continental-Aktie auf 125 Euro steigern, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 1,83 Euro (+46 Prozent) ansteigen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Continental-Aktien oder von Hebelprodukten auf Continental-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek