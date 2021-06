Continental-Calls mit 69%-Chance bei Erreichen des 12-Monatshochs

Die Aktie des Automobilzulieferers Continental (ISIN: DE0005439004) sackte nach ihrem 12-Monatshoch vom 7.6.21 bei 132,68 Euro bis zum 21.6.21 kurzfristig auf 122,78 Euro ab. Danach konnte die Aktie allerdings die Schwäche wieder ablegen und setzte sich am 23.6.21 mit einem Kursplus von mehr als einem Prozent an die Spitze der DAX-Werte.

In einer neuen Analyse der UBS, innerhalb derer die Aktie mit einem Kursziel von 160 Euro zum Kauf empfohlen wird, sollen bei Continental gute Chancen bestehen, die Jahresziele für 2021 zu übertreffen. Kann die Aktie, die bei der Erstellung dieses Szenarios bei 128,50 Euro notierte, in den nächsten Wochen zumindest wieder das Hoch bei 132,68 Euro erreichen, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 125 Euro

Der DZ Bank-Call-Optionsschein auf die Continental-Aktie mit Basispreis bei 125 Euro, Bewertungstag 20.8.21, BV 0,1, ISIN: DE000DV2MV28, wurde beim Continental-Aktienkurs von 128,50 Euro mit 0,73 – 0,74 Euro gehandelt.

Wenn die Continental-Aktie in zwei Wochen wieder auf 132,68 Euro zulegt, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 1,00 Euro (+35 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 123,7992 Euro

Der BNP-Open End Turbo-Call auf die Continental-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 123,7992 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000PH2T3D2, wurde beim Aktienkurs von 128,50 Euro mit 0,51 – 0,52 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Continental-Aktie auf 132,68 wird der innere Wert des Turbo-Calls - unter der Voraussetzung, dass der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 0,88 Euro (+69 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 120,771 Euro

Der J.P.Morgan-Open End Turbo-Call auf die Continental-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 120,771 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000JN15728, wurde beim Aktienkurs von 128,50 Euro mit 0,80 – 0,81 Euro taxiert.

Kann sich die Continental-Aktie auf 132,68 Euro steigern, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 1,19 Euro (+47 Prozent) ansteigen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Continental-Aktien oder von Hebelprodukten auf Continental-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek