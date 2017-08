Continental-Calls mit 136%-Chance bei Kursanstieg auf 200€

Die Aktie des Autozulieferers Continental (ISIN: DE0005439004) setzte sich nach der Veröffentlichung der Zahlen für das erste Halbjahr 2017 im frühen Handel des 3.8.17 mit einem Kursanstieg von nahezu 2 Prozent kurzfristig an die Spitze der DAX-Top/Flop-Listen, um die Gewinne danach bald wieder abzugeben. Den stark gestiegenen Rohstoffkosten, die sich negativ auf das operative Ergebnis ausgewirkt haben, stehen auf der positiven Seite die 10-prozentige Umsatzsteigerung auf 22 Milliarden Euro und die Bestätigung des Ausblicks für das verbleibende Geschäftsjahr gegenüber.

Wenn sich der Kurs der in den vergangenen Tagen unter erheblichem Druck gestandenen Continental-Aktie – beflügelt von den günstigen Zahlen – in den nächsten Wochen wieder der Marke von 200 Euro annähern kann, dann wird sich die Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 195 Euro

Der SG-Call-Optionsschein auf die Continental-Aktie mit Basispreis bei 195 Euro, Bewertungstag 15.9.17, BV 0,1, ISIN: DE000SE4J099, wurde beim Continental-Aktienkurs von 189,45 Euro mit 0,29 – 0,30 Euro gehandelt. Wenn der Kurs der Continental-Aktie im nächsten Monat auf 200 Euro ansteigt, dann wird der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,60 Euro (+100 Prozent) zulegen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 183,6549 Euro

Der BNP-Open End Turbo-Call auf die Continental-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 183,6549 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000PR3PSV1, wurde beim Aktienkurs von 189,45 Euro mit 0,68 – 0,69 Euro taxiert.

Kann der Kurs der Continental-Aktie in den nächsten Wochen wieder auf 200 Euro ansteigen, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - unter der Voraussetzung, dass der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 1,63 Euro (+136 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 176,80 Euro

Der Commerzbank-Open End Turbo-Call auf die Continental-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 176,80 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000CE5U9X6, wurde beim Continental-Aktienkurs von 189,45 Euro mit 1,34 – 1,35 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Continental-Aktie auf die 200 Euro wird der innere Wert des Turbo-Calls auf 2,32 Euro (+72 Prozent) ansteigen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Continental-Aktien oder von Hebelprodukten auf Continental-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek