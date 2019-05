Continental-Calls mit 121%-Chance bei Kurserholung auf 133€

Mit einem Kursrückgang von 44 Prozent innerhalb der vergangenen 12 Monate zählt die Aktie des Automobilzulieferers Continental (ISIN: DE0005439004) zu den schwächsten DAX-Werten für diesen Zeitraum. Als Ursachen für den massiven Kurseinbruch wurden vor allem die schwächelnde Nachfrage aus China, der Handelsstreit zwischen den USA und China und auch die durch den Brexit verursachte Unsicherheit genannt. Nach einer kurzen Erholungsphase im April 2019, innerhalb derer der Aktienkurs sogar wieder die Marke von 150 Euro überwinden konnte, geriet die Aktie wegen des Gewinneinbruchs im ersten Quartal wieder stark unter Druck. Derzeit wird sie noch knapp oberhalb des Jahrestiefs im Bereich von 118 Euro gehandelt.

Gelingt der als stark unterbewertet eingeschätzten Continental-Aktie, die von der Mehrheit der Experten als haltenswert eingestuft wird, in den nächsten Wochen zumindest eine Erholung auf 133 Euro (dort notierte die Aktie zuletzt am 15.5.19), dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 125 Euro

Der Goldman Sachs-Call-Optionsschein auf die Continental-Aktie mit Basispreis bei 125 Euro, Bewertungstag 12.7.19, BV 0,1, ISIN: DE000GA6H922, wurde beim Aktienkurs von 125,30 Euro mit 0,595 – 0,607 Euro gehandelt.

Legt der Kurs der Continental-Aktie in spätestens einem Monat auf 133 Euro zu, dann wird sich der handelbare Preis des Calls bei etwa 0,90 Euro (+48 Prozent) befinden.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 120,5564 Euro

Der J.P.Morgan-Open End Turbo-Call auf die Continental-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 120,5564 Euro, BV 0,1 ISIN: DE000JP8MFG5, wurde beim Aktienkurs von 125,30 Euro mit 0,54 – 0,56 Euro taxiert.

Bei einem Kursanstieg der Continental-Aktie auf 133 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 1,24 Euro (+121 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 114,43 Euro

Der HVB-Open End Turbo-Call auf die Continental-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 114,43 Euro, BV 0,1 ISIN: DE000HY1U2P8, wurde beim Aktienkurs von 125,30 Euro mit 1,15 – 1,16 Euro quotiert.

Legt die Continental-Aktie auf 133 Euro zu, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 1,85 Euro (+59 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Continental-Aktien oder von Hebelprodukten auf Continental-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek