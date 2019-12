Continental-Calls mit 113%-Chance bei Kursanstieg auf 130€

Der Kurs der Aktie des Automobilzulieferers Continental (ISIN: DE0005439004) geriet wegen der nachlassenden Nachfrage aus China, dem Handelsstreit zwischen den USA und China und dem allgemeinen Abflauen der Konjunktur bereits Anfang 2018 stark unter Druck. Notierte die Aktie im Januar 2018 noch im Bereich von 250 Euro, so wurde sie im August 2019 zeitweise nur noch knapp oberhalb der Marke von 100 Euro gehandelt. Seit damals konnte sich die Aktie wieder deutlich erholen.

Nach den im Rahmen der Analystenerwartungen liegenden Quartalszahlen bestätigte die Mehrheit der Experten ihre Empfehlung, die Aktie zu halten. Morgan Stanley belässt die Aktie mit einem Kursziel von 150 Euro auf „Overweight“. Kann die Aktie in den nächsten Wochen zumindest wieder auf 130 Euro ansteigen (dort notierte die Aktie zuletzt am 12.11.19), dann wird eine Investition in Long-Hebelprodukte hohe Renditen abwerfen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 125 Euro

Der BNP-Call-Optionsschein auf die Continental-Aktie mit Basispreis bei 125 Euro, Bewertungstag 21.2.20, BV 0,1, ISIN: DE000PX6QE96, wurde beim Aktienkurs von 120,46 Euro mit 0,31 – 0,32 Euro gehandelt.

Legt der Kurs der Continental-Aktie in spätestens einem Monat auf 130 Euro zu, dann wird sich der handelbare Preis des Calls bei etwa 0,68 Euro (+113 Prozent) befinden.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 111,065 Euro

Der J.P.Morgan-Open End Turbo-Call auf die Continental-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 111,065 Euro, BV 0,1 ISIN: DE000JM3Q6G3, wurde beim Aktienkurs von 120,46 Euro mit 0,96 – 0,97 Euro taxiert.

Bei einem Kursanstieg der Continental-Aktie auf 130 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 1,89 Euro (+95 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 105,435 Euro

Der HVB-Open End Turbo-Call auf die Continental-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 105,435 Euro, BV 0,1 ISIN: DE000HZ49G74, wurde beim Aktienkurs von 120,46 Euro mit 1,54 – 1,55 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Continental-Aktie auf 130 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 2,45 Euro (+58 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Continental-Aktien oder von Hebelprodukten auf Continental-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek