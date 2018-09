Mit Continental-Bonus-Zertifikaten zu 9% Ertrag

Nachdem die Continental-Aktie (ISIN: DE0005439004) Anfang 2018 bei 257 Euro einen Höchststand verzeichnen konnte, bröckelte der Aktienkurs in den darauf folgenden Monaten nach länger laufenden Seitwärtsphasen deutlich ab. Die Gewinnwarnung von Ende August ließ den Aktienkurs auf 150 Euro einbrechen. In den vergangenen Tagen hellte sich die Nachrichtenlage für die Continental-Aktie allerdings wieder deutlich auf und der Aktienkurs konnte sich von der 150-Euro-Marke wieder deutlich nach oben hin absetzen.

Wer sich der Meinung optimistisch eingestellter Experten anschließen möchte, die die Aktie nach dem Ausverkauf der vergangenen Wochen in ihren neuesten Analysen mit Kurszielen von bis zu 205 Euro zum Kauf empfehlen, könnte nun die Investition in Capped-Bonus-Zertifikate ins Auge fassen.

Bonus-Zertifikat mit Barriere bei 120 Euro

Das BNP-Bonus-Zertifikat mit Cap auf die Continental-Aktie mit der Barriere bei 120 Euro, Bonuslevel und Cap bei 160 Euro, BV 1, ISIN: DE000PX12Z27, Bewertungstag 21.6.19, wurde beim Continental-Kurs von 157,35 Euro mit 151,86 – 151,90 Euro gehandelt.

Wenn der Aktienkurs bis zum Bewertungstag niemals die Barriere berührt oder unterschreitet, dann wird das Zertifikat, das derzeit um 3,46 Prozent billiger als die Aktie zu bekommen ist, am 27.6.19 mit dem Höchstbetrag von 160 Euro zurückbezahlt. Somit ermöglicht dieses Zertifikat in den nächsten neun Monaten einen Ertrag von 5,33 Prozent, wenn der Aktienkurs niemals um 23,74 Prozent auf 120 Euro oder darunter fällt. Berührt der Aktienkurs bis zum Bewertungstag die Barriere, dann wird das Zertifikat mit dem am 21.6.19 fixierten Schlusskurs der Continental-Aktie (maximal mit 160 Euro) zurückbezahlt.

Bonus-Zertifikat mit Barriere bei 130 Euro

Mit Zertifikaten mit geringerem Sicherheitspuffer lassen sich natürlich bei höherem Risiko höhere Erträge erwirtschaften. Das Société Générale-Capped Bonus-Zertifikat auf die Continental-Aktie mit der Barriere bei 130 Euro, Bonus-Level und Cap bei 170 Euro, BV 1, Bewertungstag 21.6.19, ISIN: DE000ST4TLG2, wurde beim Continental-Aktienkurs von 157,35 Euro mit 154,50 – 154,65 Euro zum Handel angeboten.

Bleibt der Kurs der Continental-Aktie bis zum Bewertungstag oberhalb der Barriere, dann wird das Zertifikat am Laufzeitende mit 170 Euro zurückbezahlt, was einem Ertrag von 9,93 Prozent entspricht.

Berührt der Aktienkurs bis zum Bewertungstag die Barriere, dann wird auch dieses Zertifikat mit dem am Bewertungstag in Xetra festgestellten Schlusskurs der Continental-Aktie zurückbezahlt.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Continental-Aktien oder von Anlageprodukten auf Continental-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek