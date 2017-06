Continental: Alle guten Dinge sind drei - hier die nächste Chance!

Weitere Suchergebnisse zu "Continental":

Unsere letzten beiden Trading-Ideen mit Conti haben nicht oder nicht gut funktioniert. Entweder unser Einstiegskurs wurde nicht erreicht, was wir auch als Treffer ansehen, denn unsere Abonnenten haben keinen Verlust gemacht oder es konnte ein kurzer Trade mit einem starken Hebel umgesetzt werden, bei dem man den Gewinn sofort kassieren musste. Ein nachhaltiger Anstieg war längere Zeit nicht zu erkennen. Im Moment steht die Aktie wieder an einem entscheidenden Punkt, denn die charttechnische Unterstützung, die jetzt bei 197,20 Euro auszumachen ist, wird wieder einmal getestet.



Seit März hat diese Linie bisher schon mehrfach zu einem Abpraller nach oben geführt und diese Ausflüge konnte man mehrfach mit einem starken Hebel in einen schönen Gewinn verwandeln. Die Chartindikatoren weisen noch nicht sicher auf einen möglichen Kursanstieg hin, was die Lage nicht einfacher macht. Was ermutigen könnte, ist die 100-Tage-Linie, die als Unterstützung Wirkung zeigen könnte und gleichzeitig nach oben gerichtet ist. Die Situation ist aber noch nicht ganz geklärt. Wir bleiben aber dran und haben uns selbstverständlich einen aussichtsreichen Einstiegspunkt und ein starkes Hebel-Produkt bereits überlegt. Trading-Chancen erkennen und Trading-Chancen nutzen! Das ist die Strategie, mit der wir im RuMaS Express-Service und in den RuMaS Trading-Tipps seit langer Zeit sehr erfolgreich sind. Ab wann wir in den Trading-Modus gehen würden und welches Hebel-Produkt wir für nervenstarke Trader vorschlagen, erfahren Sie immer, wenn Sie den RuMaS Express-Service abonnieren.