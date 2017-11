Continental-Aktie fährt in Richtung Rekordhoch

Weitere Suchergebnisse zu "Continental":

Die Autozulieferbranche ist mächtig in Bewegung. In dem Umfeld ist das Papier von Continental zuletzt deutlich nach oben gedreht. Geht der Aufwärtstrend weiter? Nach monatelanger Kursschwäche hat die Continental-Aktie zuletzt einen Gang nach oben geschaltet. Dafür haben die Nachrichten des Konkurrenten Autoliv gesorgt. Der schwedische Autozulieferer will sich in zwei börsennotierte Unternehmen aufspalten und so deren Wert steigern: einerseits in eine Firma für passive Sicherheitstechnik, wie Airbags und Sicherheitsgurte und andererseits in eine für aktive Sicherheitstechnik, wie Fahrassistenzsysteme. Nach der Ankündigung war die Autoliv-Aktie um zwölf Prozent nach oben geschossen und hat auch jene von Continental etwas mitgezogen.

Denn Continental gehört neben Bosch und dem japanischen Konkurrenten Denso Automotive zu den größten Unternehmen im Bereich Fahrerassistenzsysteme.

Hohe Investitionen in Elektromobilität

Ein Börsenbrief spekuliert, dass Continental Milliarden brauchen würde, wenn der Konzern den Bereich Elektromobilität deutlich ausbauen wolle. Das könne das Unternehmen dadurch finanzieren, indem es möglicherweise die Reifensparte an die Börsen bringe. Viel Spekulation, aber Conti-Chef Elmar Degenhart will das Geschäft mit Sensorik, Software-Dienstleistungen und E-Mobilität in den nächsten Jahren energisch vorantreiben. Bis 2025 werde der Markt für Technologien zum automatisierten Fahren auf mehr als 30 Mrd. Euro wachsen – das sei rund das Doppelte des für 2020 prognostizierten Wertes.

Mutige Anleger, die auf eine anhaltende Wachstumsstory in der E-Mobilität setzen wollen, können mit Knock-outs auf Continental wie etwa die WKN CY84KB (Hebel 8) oder die WKN CX9FLT (Hebel 4) eine solche Strategie verfolgen. Wer lieber ungehebelt von einem leichten Kursanstieg der Continental-Aktie profitieren will, kann dagegen Discountzertifikate erwerben. Neben der Partizipation an leicht steigenden Kursen, bieten diese Papiere noch andere Vorteile, wie Adrian Hurler, Derivate-Experte von Goldman Sachs, weiß: „Anleger sind mit Discountzertifikaten gegen moderate Kursverluste geschützt“.

Das Papier mit der WKN GD74TC zum Beispiel hat einen Discount zum aktuellen Aktienkurs von 4,6 Prozent und würde am Laufzeitende im Juni 2018 erst bei Aktienkursverlusten darüber hinaus ins Minus rutschen. „Discountzertifikate haben ihre Stärken in einem stabilen bis leicht aufwärtsgerichteten Trend“, so Hurler weiter. Die Maximalrendite beläuft sich hier auf 13,9 Prozent jährlich.

Wie es mit Continental weitergehen könnte, zeigt die erfolgreiche Abspaltung bei Delphi Automotive. Der englische Konkurrent hatte im Mai angekündigt, dass er sich in zwei Unternehmen aufspalten wolle: eines das sich auf Technologie für Verbrennungsmotoren fokussiere und eines für Elektro- und selbstfahrende Fahrzeuge. Derweil strebt der italienische Reifenhersteller Pirelli zurück an die Börse und will beim bevorstehenden Börsengang bis zu 3,3 Mrd. Euro einnehmen. Der Wert des Unternehmens läge damit bei insgesamt 6,3 bis 8,3 Mrd. Euro. Den Erlös strebt eine Investorengruppe um den chinesischen Konzern ChemChina ein.

Hoffen auf Trumps Steuerreform

Das Umfeld für den Autozuliefersektor und damit für den Börsengang von Pirelli hat sich zuletzt verbessert, nachdem Investoren allmählich davon ausgehen, dass US-Präsident Donald Trump bis zum Jahresende eine Steuerreform durch den Kongress bringen könnte. Die Wahrscheinlichkeit hierfür ist zuletzt deutlich gestiegen, nachdem sich Trump mit den oppositionellen Demokraten überraschend auf das Aussetzen der US-Schuldenobergrenze geeinigt hatte. Sollte die Steuerreform tatsächlich kommen, würde sie die US-Wirtschaft ankurbeln und über die steigenden US-Importe auch die Weltwirtschaft. Die Stimmung für die Conti-Aktie hat sich aufgrund der jüngsten Entwicklung in der E-Mobilität deutlich verbessert. Die nächsten Monate werden zeigen, ob die Aufwärtsfahrt weitergehen kann.