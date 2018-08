Continental - 60 Prozent eintüten

Die Aktie von Conti schießt es nach der Gewinnwarnung zeitweise 13 Prozent weg, sie liegt damit fast 100 Euro unter ihrem Top. Conti ist im Bärenmarkt per Definition, so wie viele Aktien schon. In den USA liegt der Optimismus der Fondsmanager auf 4-Jahreshoch. US-Aktien sollte man mit der Kneifzange nicht anfassen langfristig, so denken wir. Bei abgestürzten Qualitätswerten, die ihre Korrektur aber schon mehr oder minder hinter sich haben oder mittendrin sind, kann man selektiv zugreifen. Besonders attraktiv ist die WKNDer Discount-Call bietet 63 Prozent p.a. Rendite. Wer Turbos bevorzugt greift zur WKNdie spekulativ in unser Favoritendepot gewandert ist.