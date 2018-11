Conti, Daimler, Lufthansa – Bodenbildung in Arbeit

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Gute Nachrichten am Markt vermisst man derzeit. Dennoch sollten Anleger das Positive an der aktuellen Situation nicht aus den Augen verlieren. Bei vielen Aktien ist eine weltweite Rezession schon eingepreist und die Kurse günstig für einen Einstieg. Sinnbildlich für die übertriebene Lage im Markt ist für uns im Moment Conti. Wer mutig ist, kauft deshalb die WKN– einen Turbo-Bull mit Hebel 4,5 zu 3,80 Euro. Unser Ziel – 5 Euro bis Weihnachten im Schein. Kleine Positionsgröße bitte. Ebenso machen Sie sich mit den Discountern auf Daimlerund Lufthansabereit für eine Jahresendrally.

Unsicherheiten um den Brexit, Handelskrieg, Absatzflaute in China und die ewigen Sorgen um Italien – der DAX kriegt momentan jeden verfügbaren Knüppel zwischen die Beine und kommt daher kaum von seinen Jahrestiefs weg. Damit eine Jahresendrally doch noch starten kann benötigt es ein wenig Ruhe.

Beim Handel der Produkte von Onemarkets, wie dem Thyssen Discounter HX4DW4, können Sie sich über die App von Floribus ganz einfach Ihr Geld zurückholen. Hierzu muss man lediglich sein Depot mit der App verknüpfen. Weitere Informationen zu der Aktion gibt es hier.

Denn nicht alles ist schlecht. Die Konjunktur läuft schwächer, aber von einer weltweiten Rezession ist man meilenweit entfernt. Die Firmengewinne der DAX-Konzerne werden geringer, doch die Aktienkurse sind bereits durch die Bank massiv abgestraft. Für den Handelskrieg und den italienischen Patienten werden sich früher oder später Lösungen finden. Weder haben die Europäer Interesse an heftigen Turbulenzen in Italien noch will Donald Trump einen Absturz der US-Wirtschaft riskieren, die keineswegs auf einem eigenen Planeten funktioniert.

Die Stimmung am Markt ist zudem konstruktiv, nämlich ziemlich schlecht. Aus großem Pessimismus könnte der DAX eine Erholungsrally an der sprichwörtlichen Mauer der Angst entlang starten. Die 12.000 zum Jahresende sollte man keineswegs abschreiben. Denn kommen die Käufer zurück, kann es ganz schnell gehen. Ein Short-Squeeze, also ein Eindecken aller Pessimisten, ist absolut denkbar.

Zuletzt dürften sowohl EZB als auch die FED aus der Finanzkrise gelernt haben und werden ihre Politik anpassen, wenn es nötig sein sollte. In beide Richtungen.