Conico Ltd. erwägt Börsengang seiner 50%-Beteiligung an Mount Thirsty

Conico Ltd. (ASX: CNJ; FRA: BDD) und Joint Venture-Partner Greenstone Resources (ASX: GSR) wollen ihre jeweils 50prozentige Beteiligung am gemeinsamen Kobaltprojekt Mount Thirsty in Australien zusammenzulegen. Man prüfe derzeit mehrere Optionen zur Vereinfachung der aktuellen Eigentümerstruktur, heißt es in einer gemeinsam veröffentlichten Pressemitteilung. Dies schließt ausdrücklich die Möglichkeit eines Börsengangs an der Australian Securities Exchange ein.



Ziel sei es sicherzustellen, dass die Aktionäre von Greenstone und Conico langfristig am Projekt beteiligt bleiben. Die 50prozentige Beteiligung an Mount Thirsty ist Conicos drittes Asset neben den Hauptassets Ryberg und Mestersvig in Grönland, die Conico jeweils zu 100 Prozent gehören.



Die Konsolidierung des Besitzes von Mount Thirsty in einer Hand würde die weitere Entwicklung des Projekts ermöglichen, glauben die Partner. Seit der Veröffentlichung einer Vormachbarkeitsstudie (PFS) im 1. Quartal 2020 sei der Kobaltpreis um 33% von 61.000 US$/t auf einen aktuellen Spotpreis von 81.380 US$/t gestiegen. Die Nickelpreise sind um 108% von 17.850 US$/t auf einen aktuellen Spotpreis von 37.115 US$/t gestiegen.



Das Mt Thirsty Projekt gilt als eines der wenigen unerschlossenen Kobaltprojekte außerhalb der Demokratischen Republik Kongos und Russlands, auf die zusammen über 74% des Kobaltangebots entfallen. Das fortgeschrittene Projekt Mount Thirsty befindet sich 16 Kilometer nordnordwestlich von Norseman, Westaustralien. Das Projekt beinhaltet die Kobalt-Nickel-Lagerstätte Mt Thirsty mit einer JORC-Ressource von 26,9 Mio. Tonnen mit 0,126% Kobalt und 0,54% Nickel. Wenn man das Modell der Vormachbarkeitsstudie (PFS) vom 1. Quartal 2020 mit den derzeitigen Spotpreisen für Kobalt und Nickel füttert, errechnet sich für das Projekt einen Nettogegenwartswert vor Steuern (NPV 8%) von 712 Millionen USD.



Entscheidend für die Entwicklung von Mount Thirsty ist die Sicherung eines Native Titles. Verhandlungen mit den traditionellen Besitzern der Ngadju würden fortgesetzt, heißt es. Ein Update wird für April 2022 erwartet.





