Commerzbank – wenn die Zinsen steigen…

…dann ist man im Tower in Frankfurt, der gar nicht mehr der Coba gehört, der große Sieger. Davon ist nur mittelbar was zu sehen, dazu müsste wohl erst einmal der Weidmann-Faktor greifen oder Draghi seine Meinung ändern, aber wenn dann..Dann ist die Commerzbank vorne und bei uns liegt sie ohnehin schon länger auf dem Gabentisch. Die jüngsten Knock-outs kann man mit Gewinnmitnahmen versehen, Bonuspapierund Discount-Callsind unsere Favoriten, schauen Sie sich diese an und den Inliner. Dieser passt sogar fast perfekt zum UBS-Szenario. Die Schweizer Großbank hat Commerzbank nämlich von “Sell” auf “Buy” hochgestuft und das Kursziel von 6,50 auf 11,50 Euro angehoben – ein WORT.

Analyst Daniele Brupbacher hält in einer Studie bis 2020 eine Eigenkapitalrendite (ROTE) von 6 Prozent für erreichbar. Seine Ertragsprognose stockte er für den gleichen Zeitraum um 320 Millionen Euro auf – vor allem basierend auf steigenden Zinsen. Im günstigsten Fall traut er der Commerzbank-Aktie sogar 16,50 Euro zu.

Die Commerzbank könnte also rocken – wie der DAX? Nun ja, Mittwoch war er mal wieder gefangen zwischen 12600 und 12700 – unser Tradinginstrumentarium sind OPTIONSSCHEINE Long und Short XM84T5 und CW1WD0 - bitte bei VOLA 12-13 short gehen, oberhalb der 15 long. Im Ayondo-Depot sehen Sie, wie wir grundsätzlich agieren, dazu gibt es das in den Webinaren.

Wir haben die Aktie in der Finanzmarktrunde angesprochen – hier die Aufzeichnung…

Der Index ist ein weiteres Mal an der nächstgelegenen kurzfristigen Widerstandszone nach unten abgeprallt. Obwohl diese Hürde bis gestern nicht als besonders stark einzustufen war, lockte sie wieder genug Verkäufer an – dies ist als Schwächesignal zu interpretieren, und deutet auf eine fortgesetzte Konsolidierung hin.

Der Deutsche Aktienindex wurde zur Wochenmitte erneut stark abverkauft, sobald er sich dem Areal um 12.710 Punkte näherte. Damit wird diese charttechnische Barriere bestätigt und erhält zusätzliches Gewicht. Schwierigkeiten, selbst kleinere Widerstände zu durchbrechen, sind ein Anzeichen dafür, dass die Korrektur des Marktes sich fortsetzen könnte. Zwar ist für die nächsten Tage und Wochen auch ein Anstieg in Richtung 12.775/12.840 und sogar darüber hinaus nicht auszuschließen, doch wird er durch die gestrige Entwicklung wieder ein Stück unwahrscheinlicher. Vor allem der Ausbruch des Index auf neue Rekordstände vor dem Sommerloch ist alles andere als sicher.

Vorläufig bleibt jedoch auch auf der Unterseite jede Unterstützung noch unangetastet. Selbst die erste Haltezone um 12.480 wurde bisher nicht angekratzt. Ein Durchbruch darunter ist die Mindestvoraussetzung für eine sich entwickelnde Abwärtstendenz, wobei schon um 12.375/90 die nächste Stabilisierungszone auszumachen ist. Die Untergrenze des aktuellen Aufwärtstrends (orange) liegt sogar erst bei rund 12.230.