Commerzbank weiß, wer den WM-Titel holt

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

Die Analysten der UBS zeichnen sich wie so viele andere nicht dadurch aus, dass sie Rezessionen oder auch Aktienkurse voraussagen können. Wie auch, das ist eine ziemlich absurde Erwartung. Also versucht man es ähnlich wie die Commerzbank mit Fußball und hat Modelle laufen lassen. Glauben Sie es oder nicht – der Trend stimmt. Wie immer. Weltmeister wird Deutschland. Ist das nicht verrückt? Hier können Sie es nachlesen. Wir können so etwas leider nicht, also beschränken wir uns also auf IHR Handwerkszeug für den DAX und die Chartanalyse.

DAX-Put - TR1NZW

DAX Turbo-Bull - DD6PAJ

DAX Turbo-Bear - CQ7094

DAX Reverse-Bonus - GD8J9F

DAX Discounter - VL5E73

S&P 500-Ausbruch könnte Basis für Flaggenformation beim DAX bilden

DAX, S&P 500, Gold, EUR/USD und der Ölpreis geben an den Märkten den Takt vor. Die fünf Charts eignen sich daher gut für einen schnellen Überblick, wie gerade die Stimmung ist und wohin das Kapital fließt. Auf dieser Seite sehen Sie jeden Tag vor Handelsbeginn die Charts, natürlich ergänzt um die wichtigsten Widerstände und Unterstützungen. So verpassen Sie keinen relevanten Ausbruch.

Charts für den 07.06.2018:

DAX-Tageschart:

Tradesignal Online. Tradesignal® ist eine eingetragene Marke der Tradesignal GmbH. Nicht autorisierte Nutzung oder <Missbrauch ist ausdrücklich verboten.



STEIGEND Fallend WKN DS0DFK CQ397U Basispreis 11.750 13.100 Knock-out-Level 11.750 13.100 Laufzeit 28.06.2018 21.09.2018

Trading-Idee DAX

Tradesignal Online. Tradesignal® ist eine eingetragene Marke der Tradesignal GmbH. Nicht autorisierte Nutzung oder <Missbrauch ist ausdrücklich verboten.



STEIGEND Fallend WKN DM9S2H DM85NW Basispreis 2.520 3000 Knock-out-Level 2.520 3000 Laufzeit 29.06.2018 30.04.2018

Trading-Ideen S&P500

Tradesignal Online. Tradesignal® ist eine eingetragene Marke der Tradesignal GmbH. Nicht autorisierte Nutzung oder <Missbrauch ist ausdrücklich verboten.



STEIGEND Fallend WKN CQ38QF CQ38RB Basispreis 1250 1420 Knock-out-Level 1250 1420 Laufzeit 27.06.2018 27.06.2018

Trading-Ideen Gold

Tradesignal Online. Tradesignal® ist eine eingetragene Marke der Tradesignal GmbH. Nicht autorisierte Nutzung oder <Missbrauch ist ausdrücklich verboten.



STEIGEND Fallend WKN HW9F3H HW9F5G Basispreis 1,15 1,31 Knock-out-Level 1,15 1,31 Laufzeit 28.09.2018 28.09.2018

Trading-Ideen EUR/USD

Tradesignal Online. Tradesignal® ist eine eingetragene Marke der Tradesignal GmbH. Nicht autorisierte Nutzung oder <Missbrauch ist ausdrücklich verboten.



STEIGEND Fallend WKN DM9UNB DM9URG Basispreis 60,25 70,25 Knock-out-Level 60,25 70,25 Laufzeit 24.05.2018 24.05.2018

Trading-Ideen Brent