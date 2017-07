Commerzbank und Nordex – Erklärung zur Kursrally

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Die Commerzbank hat den DAX seit Wochen massiv hinter sich gelassen – Grund ist die Rally bei den Zinsen in Deutschland für zehnjährige. Bei n-tv wird es am Wochenende dazu einen langen Beitrag von uns geben. Nordex ist zuletzt geklettert, da a) das Chartbild bei 10 Euro eine deutliche Unterstützung zeigt, daher hatten wir die Aktie in denmit UniCredit und Ayondo empfohlen und mit Produkten versehen.

Bei Commerzbank könnte nun eine Pause anstehen – unser Inliner HW3KPK - , damit könnten sich auch hoch verschuldete Unternehmen wie E.ON und RWE erholen, sobald die zehnjährigen pausieren. Ansonsten gilt im Markt – Inliner mit Discount-Calls clever kombinieren, Teilgewinne bei DAX-Puts kassieren, Bonuszertifikate mit Abgeld (DM3MA9) kaufen, selektiv Aktienanleihen und Discounter erwerben und vor allem bei Öl (SC3GVY) die Volatilität nutzen.

Wer das Szenario “Zinsen rauf” beim Bund-Future spielen möchte, greift zur TD38QX.

Unser Favorit ist der Brent-Inliner SC3GVY.

Auch bei Tesla ist nach dem Absturz Discountangebot und Memorys (DE000SGM97A5 ) ganz stark zu präferieren gegen ein Direktinvestment. Unsere Auswahl für Sie zum Wochenausklang:

Tesla Turbo-Bull VN8HX5 oder Bear CY6W7C

Weitere Memorys:

04.07.2017 Daimler Memory Express DE000SG95X84 04.07.2017 Tesla Memory Express DE000SGM97A5 04.07.2017 Anglo American / Barrick Memory Express DE000SG54862 04.07.2017 Siemens VW Memory Express DE000SG9Y5L2 04.07.2017 BMW Daimler Memory Express 7,5 Prozent Kupon DE000SG9Y5K4

