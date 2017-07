Commerzbank und Deutsche Bank mit Relativer-Stärke

In diesen Wochen stehen übergordnet die Notenbanken weiter im Fokus. Der Höhepunkt der weltweit expansiven Geldpolitik dürfte vorbei sein, im Gegenzug steigen die Risiken und damit die Unsicherheit. Der seit Ende Juni erfolgte Anstieg der zehnjährigen US-Zinsen von 2,12 auf 2,32 Prozent könnte sich als Auftakt einer stärkeren Bewegung erweisen. Wir haben uns am Wochenende ausführlich für NTV mit dem Thema beschäftigt…

Der Aktienmarkt reagiert bereits auf die Entwicklung bei den Anleihen. Während die großen Indizes seitwärts laufen, profitiert vor allem der Finanzsektor von steigenden Renditen. Commerzbank und Deutsche Bank zeigen im DAX relative Stärke, in den USA steht der Dow Jones US-Banks-Index am Jahreshoch. Auf Sicht von vier Wochen legten die Finanzwerte im Durchschnitt um rund sieben Prozent zu. Wir empfehlen auf die Commerzbank den Inliner HW3KPK. Unsere Auswahl auf den DAX lautet HW3JFG sowie SC3GGP.

Marktbreite lässt nach

Zu den Verlierern zählen die Technologie-Aktien, der Sektor büßte auf Monatssicht um vier Prozent ein. Inzwischen steht der Nasdaq 100-Index an wichtigen Unterstützungen. Unter Druck bleiben zudem zinssensitive Sektoren wie die Versorger und Immobilienwerte. Gleiches gilt für Minenunternehmen, der NYSE Arca Gold Bugs-Index verlor seit dem Hoch von Anfang Juni rund elf Prozent. Ohne die Unterstützung der Schwergewichte aus dem Tech-Bereich dürfte es daher für den Gesamtmarkt schwierig werden, nachhaltig auf neue Bestmarken zu steigen. Erst wenn die Zinsen wieder fallen, hellen sich die Aussichten auf.

Zünglein an der Waage bleiben die Währungsmärkte. Zuletzt war der Euro wieder auf dem Rückzug. Ähnlich wie im Sommer 2016, als das Währungspaar bei rund 1,14 Dollar notierte, bereitet die Aufwertung von rund zehn Prozent seit Jahresbeginn einigen Entscheidungsträgern bei der EZB bereits Kopfschmerzen. Je höher der Euro notiert, desto stärker leidet die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Unternehmen auf den Weltmärkten.

Wir empfehlen weiter die Inliner auf Euro/ US-Dollar als sehr spekulative Beimischung. DM2CS5 , DM2CR4 , DM2CQL

Profiteure der Dollar-Schwäche

Den amerikanischen Konzernen spielt die Entwicklung hingegen gleich doppelt in die Karten. Tauschen die US-Unternehmen ihre Erträge aus Fremdwährungen in Dollar um, bleiben höhere Gewinne. Zugleich können mit dem schwächeren Greenback US-Güter billiger angeboten werden und sind damit wettbewerbsfähiger, auch dies erhöht die Umsätze. Beide Effekte könnten sich in der anstehenden US-Berichtssaison positiv bemerkbar machen. Facebook erzielt rund die Hälfte der Umsätze im Ausland, bei Apple sind es 65 Prozent, Microsoft kommt sogar auf 75 Prozent.

Gewinne laufen lassen, Verluste begrenzen – lautet eine bekannte Börsenweisheit. Klingt zunächst einfach und recht logisch, in der Praxis sieht die Sache aber vielfach anders aus. Denn es gilt zwei Herausforderungen zu meistern:

Frühzeitig Aktien zu finden, bei denen sich ein neuer und vor allem nachhaltiger Trend abzeichnet. Die Schwierigkeit besteht darin, bei den unzähligen Papieren, die an deutschen Börsen gehandelt werden, den Überblick zu behalten. Meistens steigen Anleger zu früh aus, ein Großteil der Rally wird verpasst. Hier spielt vor allem die Psychologie den meisten Börsianern einen Strich durch die Rechnung.

Eine einfache Lösung stellt das System der Relativen Stärke dar, mit der Aktien ohne Emotionen und ausschließlich auf Basis von Berechnungen nach ihrer Trendstärke sortiert werden. Auf dieser Seite finden Sie jeden Tag aktualisiert die aussichtsreichsten Papiere aus dem 110 Aktien umfassenden HDAX, in dem die Unternehmen aus dem DAX, MDAX und TecDAX zusammengefasst sind. Die obere Tabelle zeigt die zehn trendstärksten Papiere an, in der unterenListe finden Sie die zehn schwächsten Werte, die sich derzeit eher auf der Short-Seite lohnen. Die Berechnung erfolgt auf Basis von 55 Tagen und ist somit eher mittelfristig ausgerichtet. Wie das Konzept der Relativen Stärke aufgebaut ist und genutzt werden kann, können Sie unter der Rubrik Wissen: Mit Stärke zum Erfolg nachlesen.

Die aktuellen Top-10:

Name Kurs %Änd. RSL COMMERZBANK AG 11,2 3,321 1,179 AIXTRON SE NA O.N. 6,531 0,678 1,177 LUFTHANSA AG VNA O.N. 20,24 0,322 1,148 EVOTEC AG O.N. 14,13 -0,598 1,121 THYSSENKRUPP AG O.N. 26,13 -0,609 1,113 SALZGITTER AG O.N. 36,51 0,592 1,085 SMA SOLAR TECHNOL.AG 26,975 1,125 1,068 S+T AG (Z.REG.MK.Z.)O.N. 13,91 -0,287 1,064 DUERR AG O.N. 102,4 -0,97 1,06 WIRECARD AG 60,72 1,35 1,06

Die zehn Verlierer:

Name Kurs %Änd. RSL SCHAEFFLER AG INH. VZO 12,385 0,283 0,835 DRAEGERWERK VZO O.N. 90,3 -1,04 0,9 JENOPTIK AG O.N. 22,19 -2,096 0,905 ADVA OPT.NETW.SE O.N. 8,91 -1,011 0,91 DIALOG SEMICOND. LS-,10 37,965 -0,105 0,911 PROSIEBENSAT.1 NA O.N. 34,965 -3,532 0,918 DEUTSCHE EUROSHOP AG O.N. 34,25 -1,126 0,921 SOFTWARE AG O.N. 38,01 -0,912 0,924 DEUTSCHE TELEKOM AG NA 15,55 -0,032 0,925 HUGO BOSS AG NA O.N. 62,3 -1,41 0,93

