Commerzbank und Deutsche Bank: Beide Aktien sind derzeit tabu! Aktienanalyse

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank- und Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":



Martin Mrowka, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktien der Deutschen Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) und der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.



Am Dienstagvormittag seien die Aktienkurse in Europa abgestürzt und der deutsche Leitindex DAX habe wieder die 200-Tage-Linie unterschritten. Vor allem europäische Bankaktien seien in die Tiefe gerauscht. Die Deutsche Bank-Aktie unter die 10-Euro-Marke gefallen und die Commerzbank habe heute zeitweise bei nur 8,78 Euro notiert. Italien sei schuld. Doch es gebe noch einen anderen gewichtigen Grund. Verstärkt werde das Krisen-Szenario nämlich durch die Türkei. Die Lage am Devisenmarkt könnte die Italien-Sorgen noch überwiegen.



Der Absturz der Finanzwerte habe die Stopp-Loss-Marken für die Commerzbank (bei 10 Euro) bereits in der vergangenen Woche und für die Deutsche Bank (10,30 Euro) heute gerissen. Auf absehbare Zeit heiße es für Anleger: Finger weg von Bankaktien, so Martin Mrowka, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 29.05.2018)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

9,907 EUR -3,72% (29.05.2018, 16:23)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

9,861 EUR -4,28% (29.05.2018, 16:37)









Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "GeVestor täglich" unseres Partners GeVestor zu.



Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "Investors Daily" unseres Partners FID Verlag zu.

NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:11,47 USD -4,81% (29.05.2018, 16:24)ISIN Deutsche Bank-Aktie:DE0005140008WKN Deutsche Bank-Aktie:514000Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:DBKNYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:DBDie Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten.XETRA-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:9,057 EUR -3,04% (29.05.2018, 16:26)Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:9,038 EUR -3,49% (29.05.2018, 16:41)ISIN Commerzbank-Aktie:DE000CBK1001WKN Commerzbank-Aktie:CBK100Eurex Optionskürzel Commerzbank-Aktienoption:CBKTicker-Symbol Commerzbank-Aktie:CBKNasdaq OTC Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:CRZBFDie Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.Mit ungefähr 1.000 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze der deutschen Privatbanken. Insgesamt betreut die Bank mehr als 18 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie über 60.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden. Das 1870 gegründete Institut ist an allen wichtigen Börsenplätzen der Welt vertreten. Im Jahr 2017 erwirtschaftete es mit rund 49.300 Mitarbeitern Bruttoerträge von 9,2 Milliarden Euro. (29.05.2018/ac/a/d)