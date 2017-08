Commerzbank und Deutsche Bank – Alarm an der Zinsfront

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

In den vergangenen Wochen war der Fokus besonders auf den Euro gerichtet. Derzeit scheint die Rally unter 1,18 US-Dollar gebremst. Wir rechnen weiterhin mit einer Konsolidierung. Aber auch an der Zinsfront ist die Lage spannend. Die Rendite der 10-jährigen Bundesanleihen ist seit Ende Juli um ein Drittel gefallen. Seit der Wahl Donald Trumps stand die Entwicklung der Zinsen besonders für Aktionäre der Banken im Fokus. Bei Deutsche Bank und Commerzbank dominierten daher in den letzten Wochen die roten Vorzeichen. Daniel und Egmond haben diesen Umstand am Mittwoch in der Finanzmarktrunde diskutiert. Die Aufzeichnung finden Sie hier. Ab Minute 33 besprechen wir die Banken. Unser Favorit auf die Deutsche Bank ist der Inliner HW3ZCU.

Daniel hat am Donnerstag ein kurzes Marktupdate geschickt. Hier geht’s zum Video. Wir verweisen weiterhin auf die Vola als VORlaufindikator. Unsere Short-Empfehlung aus dem Video und der entsprechende Knock-Out auf Adidas lautet SC1JYB.

Ebenfalls frisch in der Produktübersicht – der Inliner SC348N als Wochenfavorit.

DAX: Nächster Halt 200-Tage-Linie

DAX, S&P 500, Gold, EUR/USD und der Bund Future geben an den Märkten den Takt vor. Die fünf Charts eignen sich daher gut für einen schnellen Überblick, wie gerade die Stimmung ist und wohin das Kapital fließt. Auf dieser Seite sehen Sie jeden Tag vor Handelsbeginn die Charts, natürlich ergänzt um die wichtigsten Widerstände und Unterstützungen. So verpassen Sie keinen relevanten Ausbruch.

Charts für den 11.08.2017:

Tradesignal Online. Tradesignal® ist eine eingetragene Marke der Tradesignal GmbH. Nicht autorisierte Nutzung oder <Missbrauch ist ausdrücklich verboten.



STEIGEND Fallend WKN DGV3E6 HW2FZQ Basispreis 11.325 13.375 Knock-out-Level 11.325 13.375 Laufzeit 29.09.2017 12.12.2017

Trading-Idee DAX

STEIGEND Fallend WKN DM2RUF CY7BPL Basispreis 2160 2700 Knock-out-Level 2160 2700 Laufzeit 29.09.2017 21.12.2017

Trading-Ideen S&P500

STEIGEND Fallend WKN DM2R4V DM2R7C Basispreis 1120 1600 Knock-out-Level 1120 1600 Laufzeit 14.12.2017 14.12.2017

Trading-Ideen Gold

STEIGEND Fallend WKN DM0S5D HW202J Basispreis 0,94 1,28 Knock-out-Level 0,94 1,28 Laufzeit 29.09.2017 14.12.2017

Trading-Ideen EUR/USD

