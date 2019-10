Commerzbank: Im tiefen Tal der Tränen!

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) blickt weiter auf eine lange "Leidenszeit" zurück. Dies veranschaulicht am besten der Blick auf den übergeordneten Wochenchart. Seit dem Hoch vom Januar 2018 bei 13,82 Euro befindet sich die Aktie nun schon aus Sicht der Markttechnik in einer abwärtsgerichteten Bewegung, welche sich durch tiefere Tiefs und tiefere Hochs kennzeichnet. Der Trendpfeil zeigt unverändert nach unten, weshalb wir hier weiterhin keine langfristigen Positionen aufbauen würden.



Commerzbank Wochenchart

