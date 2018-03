Commerzbank – sofortiger Stopp jeglicher Facebook-Werbung

HW8DM6 – diesen Nasdaq-Put hatten wir Ihnen vorgestern empfohlen. Grund – die Techs sind nicht nur teuer, sondern am Beispiel Facebook auch hoch gefährdet. News wie jene muss man einfach mal wirken lassen: ”Wir pausieren mit Kampagnenschaltungen auf Facebook. Brand-Safetyness und Datensicherheit sind uns sehr wichtig”, sagte Markenchef Uwe Hellmann dem “Handelsblatt” (Freitagsausgabe). “Wir möchten der aktuellen Aufklärung den notwendigen Raum geben und zum gegebenen Zeitpunkt entscheiden, wie wir hier weitermachen.” Zölle, mauer Ifo, Stopp bei Facebook extrem hohe Bewertungen bei Amazon bis Facebook – und das sollen die US-Techs alle in den nächsten Monaten unbeschadet überstehen? Niemals! Sie sind fällig, früher oder später. Von Netflix bis Facebook. Allesamt. Korrekturziel – Minimum 20% für den Anfang, bei Flaute am Markt und in der Wirtschaft bis zu 50 Prozent. Selbst dann wären manche noch nicht richtig billig.

