Commerzbank: Die neue Einstiegschance?

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

Die Aktie der Commerzbank war in den letzten zwölf Monaten derTopperformer im DAX. Nun sorgen die Marktturbulenzen für einen größerenRückschlag – bietet sich damit eine neue Einstiegschance? EinHaupttreiber der Rally der Commerzbankaktie im laufenden Jahr war dieHoffnung, dass das Finanzinstitut mit der Restrukturierung gutvorankommt. Positiv aufgenommen wurde die Meldung aus dem Juni, dass dieAufwendungen für den Umbau komplett im zweiten Quartal dieses Jahresverbucht werden und mit rund 800 Mio. Euro niedriger ausfallen, als diezuvor angekündigten 1,1 Mrd. Euro.Die Commerzbank wird damit salonfähig und lockt sogar wieder großeInvestoren an. Der US-Finanzinvestor Cerberus hat kürzlich einen Anteilvon mehr als 5 Prozent vermeldet. Nicht zuletzt deswegen war die Aktiezuletzt überhitzt. Das wird mit der angelaufenen Konsolidierung nunkorrigiert. Zu Werten um die 10 Euro wäre der Titel technisch wieder imgrünen Bereich. Wer sich mit Abgreiflimit auf die Lauer legen will, mussallerdings auch noch einen anderen Faktor im Blick behalten, der dieAktie angetrieben hat, im Moment aber nicht mehr für Rückenwind sorgt:die Marktzinsen.In Erwartung einer anstehenden geldpolitischen Wende in Europa war dieUmlaufrendite in Deutschland deutlich gestiegen, was den Bankenperspektivisch die Chance für bessere Geschäfte bietet. DieseUnterstützung ist auch dringend notwendig, wie die relativ schwachenErträge der Commerzbank im zweiten Quartal verdeutlicht haben. Der Trendzu einem Marktzinsanstieg hat sich in den letzten Wochen aber nicht mehrfortgesetzt. Bleibt das so, würde es der Aktie der Commerzbankzweifelsohne schwerfallen, bald wieder an die vorherige Rally anzuknüpfen.