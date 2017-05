Commerzbank: Die neue Einstiegschance?

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

Im laufenden Jahr sind Finanzwerte nicht mehr die Prügelknaben im DAX,die Commerzbank zählt sogar zu den Top-Performern. Nach dem kräftigenKursschub von Mitte April bis Anfang Mai befindet sich der Wert aktuellin einer kleinen Konsolidierung – bietet diese eine neueEinstiegschance? Die Commerzbank ist ordentlich ins Jahr gestartet,auch, wenn der operative Gewinn im Kerngeschäft nach wie vor unter Drucksteht.Unter dem Strich gelang im ersten Quartal dank eines positivenSondereffekts aber eine Überraschung. Nach dem erneuten Absturz derAktie auf das Mehrjahrestief im letzten Jahr reicht das schon aus fürein Comeback. In 2017 beläuft sich die Performance der Commerzbank-Aktieauf rund 25 Prozent, damit ist sie der beste Finanztitel im DAX, weitvor der Allianz und der Münchener Rück. Die Commerzbank wird als einHauptprofiteur einer anlaufenden Zinsnormalisierung in der Eurozonegesehen. Ab Juli, so wurde zuletzt spekuliert, könnte die EZB die Märkteauf ein Auslaufen des Anleihenkaufprogramms einstimmen. Kommt es so,dürfte die Aktie der Commerzbank davon profitieren. Ohnehin bietet dieschlechte Analystenstimmung noch weiteres Potenzial, denn die Zunftwurde vom Comeback der Aktie völlig überrascht.Mehr als 85 Prozent aller covernden Researchhäuser führen das Papier nurals Halteposition oder sogar als Verkauf. Und die technische Überhitzungvon Anfang Mai ist mittlerweile bereinigt. Wir stufen die Konsolidierungdaher als neue Einstiegsgelegenheit ein. Da der Prozess noch läuft,empfiehlt sich für unterinvestierte Anleger ein Kauf in mehreren Tranchen.