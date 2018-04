Commerzbank: Der nächste große Schub

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

Die Aktie der Commerzbank hat seit Mitte Februar kräftig korrigiert. Nunkonnte sich der Titel aber stabilisieren. Die Hoffnung auf einedeutliche Besserung der Lage könnte zurückkehren. Analysten trauen derCommerzbank im Moment nicht allzu viel zu. Zuletzt haben sich RBC unddie Deutsche Bank zu Wort gemeldet, beide sehen nur wenig Kurspotenzial.Zum einen sind die Erwartungen an das erste Quartal nicht besonders hoch(laut RBC), zum anderen würden individuelle Kurstreiber bei derCommerzbank fehlen (laut Deutsche Bank). Insgesamt sieht derüberwiegende Teil der Analysten die Aktie als Halte- oder sogarVerkaufsposition, nur eine kleine Minderheit stuft das Papier als Kaufein. Das durchschnittliche Kursziel liegt mit rund 11,20 Euro nurgeringfügig über der aktuellen Notierung. Und dennoch erwartet die Zunfteine positive Trendwende in der operativen Entwicklung. Im laufendenJahr dürften die Erträge noch einmal zurückgehen, dann aber wiederanziehen.Das KGV soll so gemäß Konsensschätzung von knapp 15 in 2018 auf wenigerals 11 in der nächsten Periode zurückgehen. Das hängt damit zusammen,dass die Restrukturierung der Bank weiter voranschreitet, aber vor allemdürfte darin eine weitere Normalisierung der Rahmenbedingungen zumAusdruck kommen. Denn auch die EZB muss peu à peu eine Rückkehr zurgeldpolitischen Normalität versuchen. Der Markt nimmt das zum Teilvorweg, deutlich steigende langfristige Zinsen hatten die Aktie derCommerzbank zur Jahreswende 2017/18 beflügelt.Danach bröckelten die Sätze wieder, womit dem Papier der Kurstreiberabhanden gekommen war. Was sich bisher aber noch nicht im Kurswidergespiegelt, ist, dass der Trend zu höheren Zinsen aktuell wiederFahrt aufnimmt. Die deutsche Umlaufrendite hat sich vom Zwischentief imMärz bei knapp 0,3 Prozent wieder auf mehr als 0,4 Prozent erholt, dieMarktzinsen zehnjähriger US-Staatsanleihen markierten mit 2,96 Prozentzuletzt sogar schon ein neues Jahreshoch. Wir sehen gute Chancen, dasssich dieser Trend fortsetzt. Das schafft neue Phantasie für eineGeschäftsbelebung bei der Commerzbank, die in der Aktie aktuell nichteingepreist scheint.