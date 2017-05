Commerzbank – massiver Rückenwind

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

Die Aktienmärkte liefern derzeit kleinere Rekorde, wie beioder dem MDAX. Spannend ist derzeit die Geldpolitik und die Lage an den Devisenmärkten. Am Mittwoch eroberte der Euro die Marke von 1,12 US-Dollar zurück. Der Ausblick für die geldpolitischen Entscheidungen der EZB und der Fed in den kommenden zwei Wochen sind das dominierende Thema in den Finanzmärkten. Wir blicken auf die Notenbanksitzung und stellen eine Einschätzung zur Commerzbank und unsere DAX-Chartanalyse vor. Anleger die bei der Commerzbank auf steigende Kurse setzen, greifen zum Turbo-Bull. Wir empfehlen den Discount-Callmit 37 Prozent p.a. Rendite.

Dazu beigetragen haben sowohl Äußerungen von Notenbankvertretern als auch unerwartet moderater Inflationsdruck ausweislich der jüngsten Daten. Auffälligste Folge: Feste Kurse und bemerkenswert niedrige Renditen an den Rentenmärkten. Der mit hoher Wahrscheinlichkeit antizipierte Anstieg der Renditen erscheint aber lediglich aufgeschoben, nicht aufgehoben.

Am Montag meinte der Präsident der Europäischen Zentralbank, Mario Draghi, während einer turnusmäßigen Anhörung vor dem Europäischen Parlament: „Wir sind nach wie vor fest davon überzeugt, dass weiterhin ein außergewöhnliches Maß an geldpolitischer Unterstützung […] erforderlich ist […]“. Das klang ein wenig so, als würde die EZB auf ihrer nächsten Ratssitzung am 8. Juni ihre Einschätzungen zum Konjunkturausblick und ihre geldpolitische Strategie trotz der gegenwärtigen starken Wachstumsdynamik unverändert belassen.

Kommt es zu „Einleitenden Bemerkungen“?

Die Experten der Unicredit gehen davon aus, dass die Notenbank nächste Woche die eine oder andere bedeutende Änderung am Wortlaut ihrer sogenannten „Einleitenden Bemerkungen“ vornehmen wird. Diese Erwartungen erhielten am Dienstag neue Nahrung, als ein Bericht der Nachrichtenagentur Reuters genau in diese Richtung wies. Vier ungenannte Quellen „mit direktem Zugang“ zu den Diskussionen innerhalb des geldpolitischen Rates meinten, die EZB würde auf ihrem kommenden Treffen eine „freundlichere“ Einschätzung zur Konjunkturentwicklung geben. Die Risiken für den Wachstumsausblick würden nunmehr als „ausgeglichen“ eingeschätzt werden, nicht mehr als „nach unten gerichtet“

Die Daten zur Inflation am Mittwoch zeigen, dass sich diese derzeit auf dem Rückzugskurs befindet. “Die Inflationsziele der Frankfurter Währungshüter bleiben also in weiter Entfernung. Es ist deshalb richtig, dass Mario Draghi zuletzt die Erwartungen an einen deutlichen geldpolitischen Schwenk dämpfte. Für einen nachhaltigen Anstieg der Inflationsraten bedarf es einer höheren Beschäftigung in der Währungsunion. Bis allerdings die Arbeitslosenquote von aktuell 9.5 % auf ein erträgliches Mass zurückgeht, können noch Jahre ins Land gehen – das immer unter der Voraussetzung, dass die Konjunktur auf Kurs bleibt. Die EZB-Volkswirte werden deshalb gezwungen sein, ihre Inflationsprognosen bei der anstehenden Sitzung im Juni zurückzunehmen.” sagt Dr. Thomas Gitzel Chief Economist, VP Bank Group.

“Mario Draghi wird in der kommenden Woche einen vorsichtigen Ton anschlagen. Wenngleich die EZB die weitere Wirtschaftsentwicklung mit weniger Risiken behaftet sieht, bleibt die Inflationsentwicklung gedämpft. Die europäischen Währungshüter werden erst an der Zinsschraube drehen, wenn die Anleihenkäufe eingestellt sind. Die derzeitig hohen Markterwartungen an die EZB gehen deutlich zu weit.” sagt Gitzel. Wir werden um 18.0o Uhr mit Egmond Haidt in der Finanzmarktrunde diskutieren inwieweit diese Szenarien möglich sind.

Am Mittwoch befindet sich die Commerzbank an der DAX-Spitze. Von der Frage, wie sich die Notenbanken in den kommenden Jahren verhalten, hängt der Profit der Banken maßgeblich ab. Bei der UBS sieht man die Bank aufgrund der steigenden Zinsen als Kauf. Die Schweizer Großbank hat die Commerzbank von “Sell” auf “Buy” hochgestuft und das Kursziel von 6,50 auf 11,50 Euro angehoben. Analyst Daniele Brupbacher hält in einer Studie vom Mittwoch bis 2020 eine Eigenkapitalrendite (ROTE) von 6 Prozent für erreichbar. Seine Ertragsprognose stockte er für den gleichen Zeitraum um 320 Millionen Euro auf – vor allem basierend auf steigenden Zinsen.

Quelle: eigene Recherche, VP Bank, Unicredit

Unsere Chartanalyse:

Der nachlassende Schwung des Deutschen Aktienindex ist bereits seit zwei Wochen erkennbar und tritt mittlerweile immer deutlicher hervor. Bisher ist es aber bei nur einer Verkaufswelle geblieben, deren Umfang zudem noch überschaubar war. Weitere Abgabebereitschaft könnte sich jedoch schon bald anschließen.

Auf den ersten Blick offenbart der Chart der Vormonate einen schönen Aufwärtstrend, und dieser Eindruck täuscht nicht – die übergeordnete Tendenz des Marktes ist unverändert positiv, und erst bei stärkeren Rückschlägen unter die entsprechende Trendkanal-Untergrenze bei derzeit rund 12.215 Punkten gefährdet. Nur bei genauerem Hinsehen offenbaren sich dann erste Schönheitsfehler: Bis vor einer Woche fanden sich noch Käufer für den Index, sobald er an seinen Monatsdurchschnittskurs zurück gefallen war (blaue Kurve im Chart), doch dann änderte sich dies. Inzwischen ist die gegenteilige Entwicklung zu beobachten: Sobald der DAX an den Monatsmittelwert klettert, wird er abverkauft. Das nächste Kursziel bildet aus dieser Perspektive das Areal um 12.375/12.480.

Auch im feiner aufgelösten 5-Minuten-Chart zeigt sich diese Problematik: Ehemalige untere Wendepunkte haben einen Rollentausch von einer Unterstützung hin zum Widerstand vollzogen. Betroffen ist vor allem der Bereich um 12.660/12.710. Solange hier weiter verkauft wird, bleibt die Prognose verhalten. Seit etwa einer Woche bildet sich zudem eine Serie fallender Zwischenhochs und Zwischentiefs aus (rote Trendgeraden), die für heute Spielraum bis mindestens an die 12.500er-Marke lassen. Wendepunkte um 12.425/12.480 sind auch aus diesem Blickwinkel der nächste Fixpunkt.

Anleger, die auf weiter fallende Notierungen setzen wollen, können ein erstes kurzfristiges Kursziel um 12.480 Punkten ins Auge fassen. Umsetzen lässt sich solch eine Spekulation mittels Bär-Zertifikaten oder Puts, von denen Teile auch weiter bis 12.375 und darunter hinaus gehalten werden können – passende Papiere haben wir wie üblich unterhalb der Analyse aufgeführt. Erst wenn sich der Index deutlich über 12.710 erholt, ist ein erneuter Anstieg an die jüngsten Hochs bei 12.775/12.840 auf die Schnelle möglich. Sonst droht eine im Sommer häufig zu beobachtende Seitwärtstendenz.