Commerzbank – massive IT-Panne und ratlose Kunden

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

Die IT-Panne der Commerzbank der letzten Tage scheint wesentlich massiver zu sein als zunächst befürchtet. Auch wir können bestätigen, dass es bei Lastschriften und PayPal-Konten, beziehungsweise dann lahm gelegten PayPal-Konten dank fehlender Korrespondenzbank, zu Problemen kam. Diese scheinen so groß zu sein, dass die Commerzbank nun erst einmal längere Zeit aufräumen muss.



Dazu wird sich der Kundensupport über tagelange oder gar wochenlange Rückmeldungen von Kunden freuen. Ärgerlich ist das Ganze und es unterstreicht, dass eine solide IT das A und O einer Bank ist. Christian Kirchner hat die ganze Story aufgeschrieben. Zum DAX und zur Börse: Welch wunderbarer Indikatorenmix in den letzten Tagen auf unsere Abonnenten wartete, das sieht man am Sprung des DAX um mal eben 420 Punkte binnen 30 Stunden. In unserem Börsenbrief erfahren Sie heute, wie der Fahrplan für die kommenden Monate aussehen könnte und ob noch Luft nach oben ist.



Dazu werden wir die Depots umgestalten in den nächsten Tagen und nennen Ihnen nach Analyse von Relativer Stärke und Cash Flow jene Aktien, die besonders großes Erholungspotenzial haben. Dazu ist spannend, was SAP und Adidas machen. Gestern gab es Hinweise. Dazu wie jeden Tag – Research von extern zu Aktien, Rohstoffen und Währungen.