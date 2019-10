Commerzbank vor kurzem Rebound?

Der Kurs der Commerzbank bewegt sich kurzfristig in einem Abwärtstrend und nähert sich einer Unterstützungszone bei 4,60 Euro. Es ist die nächsten zwei Wochen wahrscheinlicher, dass der Kurs hier abermals dreht und die 6 Euromarke anpeilt. Kurzfristig besteht ein Vorteil auf der Long-Seite.

Commerzbank, das zweitgrößte Geldhaus Deutschlands, versucht dem Krisenmodus zu entkommen Viele offene Baustellen, wie z.B. der Konzernumbau oder die Außenstände in Schweizer Franken der polnischen Tochter M-Bank in Höhe von 3,4 Milliarden Euro, belasten den Aktienkurs aller in Polen in diesem Segment tätigen Banken. Die richtungsweisende Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs über eine Annullierung der Frankenkredite der Raiffeisen Bank International spielt den Ball weiter an die polnischen Gerichte. Eine Umwandlung in polnische Zloty unter Beibehaltung der niedrigen Frankenzinsen ist noch nicht vom Tisch. Auch deshalb entwickelt sich der Kurs am vergangenen Freitag in Richtung des all-time-low bei 4,72 am 15. August 2019.

Zum Chart

Viele europäische Banken haben einen ähnlichen Kursverlauf wie die Commerzbank. Erstaunt muss man zur Kenntnis nehmen, dass die Commerzbank-Aktie im Jahre 2007 knapp über 200 Euro notierte. Bis dato sind danach alle Tiefs durch ein neues niedrigeres Tief abgelöst worden. Seit dem Tief Anfang Juli 2013 bewegt sich der Kurs in einer Range zwischen der oberen Begrenzung bei 15 Euro und der unteren Begrenzung von 4,66 Euro und nähert sich innerhalb des aktuellen Abwärtstrendkanals der unteren Begrenzungszone im Bereich von 4,60 Euro. Wird diese Zone unterschritten, ist von weiteren Kursverlusten auszugehen. Auf Fristigkeit der nächsten zwei bis drei Wochen ist aber eher eine Erholung bis 6,00 Euro wahrscheinlich und kann mit einem Turbo Open End Bull ausgenützt werden.

Commerzbank (Tageschart in Euro) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 5,20 // 6,00 Euro Unterstützungen: 5,00 // 4,60 Euro

Fazit

Mit einem Open End Turbo Long (WKN HZ1T07) könnten risikofreudige Anleger, die einen steigenden Kurs der Commerzbank erwarten, überproportional mit einem Hebel von 6,41 profitieren. Der Abstand zur Stopp-Loss-Barriere beträgt dabei 15,90 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an.

Dieser könnte im Basiswert bei 4,60 Euro platziert werden. Im Open End Turbo Long ergibt sich daraus ein Stoppkurs bei 0,74 Euro. Für diese spekulative Idee beträgt das Chance-Risiko-Verhältnis dann 2 zu 1.

Strategie für steigende Kurse WKN: HZ1T07

Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 0,78 - 0,79 Euro

Emittent: UniCredit Basispreis: 4,17 Euro

Basiswert: Commerzbank KO-Schwelle: 4,17 Euro

akt. Kurs Basiswert: 4,96 Euro Laufzeit: Open End

Kursziel: 0,88 Euro Hebel: 6,41

Kurschance: + 12 Prozent Quelle: UniCredit

Urheberrecht / Bildmaterial:

Wir verwenden Bildmaterial von folgenden Anbietern:

www.fotolia.de

www.istockphoto.de

Wir verwenden Charts von folgenden Anbietern:

www.tradesignalonline.de

www.market-maker.de

