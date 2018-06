Commerzbank: immer noch kein Ende der Talfahrt in Sicht!

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

In unserer Analyse vom 08.06.18 Commerzbank: Abwärtsdruck hält an! hatten wir bereits über die charttechnische Situation der Aktie (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) berichtet. Seitdem hat sich die Lage weiter eingetrübt, das Verkaufssignal, welches wir durch das Break der Aufwärtstrendgeraden erhalten hatten, ist weiterhin gültig. Gestern nun rutschte die Notierung sogar unter die 8 Euro Marke, aktuell steht der DAX Konzern bei 8,11 Euro. Tendenzen einer Bodenbildung oder gar Trendumkehr sind weit und breit nicht erkennbar, weshalb wir derzeit keine Chance auf einen Neueinstieg in Longrichtung sehen.Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.